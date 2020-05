V Ljubljani na protivladnem protestu več tisoč kolesarjev

Mirne demonstracije z jasnimi zahtevami

Pogled na Trg republike, po katerem je kolesarilo več kot tisoč protestnic in protestnikov , ki so se nato podali na pot tudi po ljubljanskih ulicah

© Borut Krajnc

Središče Ljubljane je okoli 19. ure zavzelo več tisoč kolesarjev protestnikov, ki so z zvonjenjem izrazili nezadovoljstvo z ukrepi vlade v času epidemije covida-19. Kolesarji so pod sloganom "z balkonov na kolesa" na petem zaporednem petkovem protestu glasno vzklikali proti vsakodnevnemu kratenju svoboščin in zahtevali odstop vlade.

Protestniki so v prestolnici zapeljali mimo poslopja državnega zbora. Mirne proteste, ki jih je organizirala Anarhistična pobuda Ljubljana in še 23 drugih skupnosti in nevladnih organizacij, so spremljali policisti. Protesti so potekali tudi v Mariboru in drugih slovenskih mestih.

Na shodu se je po podatkih policije zbralo približno 3500 kolesarjev in nekaj pešcev. Kolesarji so se vozili po ulicah v središču mesta, nekaj jih je bilo tudi na Trgu republike. Policisti so na kraju opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost prometa in nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Policisti so udeležence javnega zbiranja opozarjali, naj upoštevajo ukrepe določene z odlokom za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni.

Več tisoč kolesarjev na Trgu republike

© Borut Krajnc

Dogodek je potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici za zagotovitev varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu, je za STA pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Policisti trenutno niso izvedli še nobenih ukrepov, a nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo oziroma obvestili zdravstveni inšpektorat.

Protestniki sicer opozarjajo, da oblast in kapitalizem ponujata zgolj izkoriščanje in zatiranje, sami pa želijo med ljudmi vzpostaviti vzajemno pomoč, solidarnost in antiavtoritativnost.

"Letošnji prvi maj označuje začetek novega vala ekonomske in socialne krize, ki je nastopila kot posledica boja proti globalni pandemiji koronavirusa. Odgovor te, pa tudi vseh prejšnjih in prihodnjih vlad na krizo je predvidljiv proračunski rezi, zategovanje pasu, ropanje ljudi na račun preživetja bank, uničevanje okolja za dobiček peščice, represija, populizem, zatiranje vseh drugače mislečih in kratenje svobode," so zapisali na Facebooku.