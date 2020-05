Janša še vedno zaupa Počivalšku: »Z vsako dobavo se nam je odvalil velikanski kamen od srca«

"Kupovalo se je vse, kar je bilo mogoče dobiti čim prej in kar je ustrezalo vsaj osnovnim standardom," je zapisal predsednik vlade Janez Janša, ki še vedno, kljub vsem spornim razkritjem, zaupa ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku

Vladni tandem, premier in minister: Janez Janša (SDS) in Zdravko Počivalšek (SMC)

© arhiv Mladine

Predsednik vlade Janez Janša je na Twitterju v odgovoru na vprašanje Pop TV, ali v luči zapletov pri nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev še zaupa gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, odgovoril pritrdilno. Kot je napovedal, bo vladno poročilo o nabavi zaščitne opreme v epidemiji na poslanskih klopeh v prihodnjem tednu.

"Kupovalo se je vse, kar je bilo mogoče dobiti čim prej in kar je ustrezalo vsaj osnovnim standardom. Ne poznam države EU, ki bi ravnala drugače. Mnoge še vedno to počnejo. Rok in zanesljivost dobave je faktor številka ena. Z vsako dobavo se je vsem nam odvalil velikanski kamen od srca," je zapisal premier.

Pojasnil je tudi, da bo poročilo vlade o nabavi zaščitne opreme drug teden na poslanskih klopeh. Po navedbah Janše sta Počivalšek in minister za obrambno Matej Tonin ključne podatke želela predstaviti že v četrtkovi oddaji Tarča na TV Slovenija, pa jima "bevskajoča voditeljica tega ni dopustila".

"Razlika v teh cenah pojasni motiv prvorazrednih dobaviteljev in njihovih medijskih ter piar izpostav za napade na Počivalška."



Janez Janša, premier

Vlada Marjana Šarca je, kot je še zapisal Janša, za edini naročeni ventilator pred 13. marcem plačala 49.154 evrov, povprečna cena za ventilatorje po prevzemu nove vlade pa je znašala 33.880 evrov. "Razlika v teh cenah pojasni motiv prvorazrednih dobaviteljev in njihovih medijskih ter piar izpostav za napade na Počivalška," je navedel.

Opozicija se je na razkritja o nabavah opreme v minulih dneh že odzvala z napovedjo interpelacije proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku ter tudi parlamentarne preiskave; pod zahtevo za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije bo podpise prispevala tudi koalicijska NSi. Počivalšek je sicer očitke že večkrat zavrnil in s prstom pokazal na zavod za blagovne rezerve, ki da je podpisoval pogodbe z dobavitelji.