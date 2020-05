Podpora vladi

Janševa vlada je na svoji spletni strani začela objavljati javna pisma podpore nevladnih organizacij. Bodo na vladni spletni strani, ki se financira iz javnih sredstev, objavljali tudi do vlade kritična pisma?

Predsednik vlade Janez Janša na vladnih straneh objavlja le pisma svojih podpornikov

© Borut Krajnc

Vlada na svoji spletni strani običajno objavlja svoje ukrepe (zadnje čase seveda predvsem glede epidemije), pojasnila teh ukrepov ter govore predsednika vlade. Po novem (v času vladavine Janeza Janše) pa očitno tudi javna pisma nevladnih organizacij oziroma civilno-družbenih združenj. Prva taka objava nosi naslov »Podpora Vladi Republike Slovenije s strani katoliških organizacij in Zbora za republiko«.

Tam najprej pojasnjujejo, da gre za »pisno podporo Vladi Republike Slovenije v prizadevanjih za zajezitev epidemije covida – 19«, ki so ga napisali v treh civilnodružbenih gibanjih in katoliški cerkvi. Podpisniki so Društvo Slovenski katoliški izobraženci, Zbor za Republiko Zavod, Prebudimo Slovenijo in Komisija pravičnost in mir. »V pismu so najprej izrazili podporo predsedniku vlade, ministrom, državnim sekretarjem in drugim uslužbencem vlade pri prizadevanjih za zajezitev covida-19,« ponovno poudarjajo na vladi.

»Delo vlade presojamo po teži nalog, ki so vam zaupane, po uspehih, ki jih dosegate in po napakah, ki so pri vsakem delu neizogibne. Razmerje teh dejavnikov je močno v prid vaše vlade. Nihče ne ve, kako se bo pandemija covida – 19 odvijala v prihodnosti. Ali se bo umirila ali stopnjevala v še hujšo obliko. Zato zavračamo poskuse nekaterih predstavnikov opozicijskih strank, ki vas skušajo s proceduralnimi postopki ovirati pri delu, vam jemati dragoceni čas in motiti pri nujno potrebni zbranosti za izvajanje te izredno težke naloge,« pravijo v omenjenih štirih organizacijah.

Janševi vladi naklonjene organizacije

Vlada k temu dodaja, da so pisci podpore vladi »obenem tudi obsodili grožnje uličnih progresivcev s ponovnim izbruhom 'ljudske jeze', netenjem nezadovoljstva med prebivalstvom, podtikanjem lažnivih novic, napihovanjem napak vlade ali njej podrejenih služb in drugih zlorab demokratičnega sistema.« Provladne nevladne organizacije sicer v pismu še pišejo, da »neodgovorno in hujskaško delovanje omenjenih skupin in dela opozicijskih poslancev povečuje družbeno napetost in slabi obrambni sistem države in družbe. Zato nagovarjamo vse medije, da pomirjujoče in spodbudno nagovarjajo svoje bralce, poslušalce in gledalce in s tem pomagajo vladi ter drugim državnim institucijam pri premagovanju grozečih posledic pandemije.«

To pismo je torej izraz podpore vladi. A obstajajo tudi pisma vladi z drugačno vsebino. Nemalo njih in verjetno jih bo v prihodnje še kar nekaj. Bodo na vladni spletni strani objavljali tudi kritična pisma? Ustavno in vrhovno sodišče sta glede tega v preteklosti že vzpostavili določeno prakso. Ko so odločali o razveljavitvi referenduma o drugem tiru so najvišji sodniki tako zapisali, da vlada seveda z javnimi sredstvi lahko sodeluje v referendumski kampanji, a mora v tem primeru javnosti enakovredno predstavljati argumente za in proti zakonu, ki ga je sprejela njena večina v državnem zboru in se je znašel na referendumu.

Tudi spletna stran vlade se financira iz javnih sredstev, tudi njeni ustvarjalci, uredniki, pisci, koordinatorji ter računalničarji, ki skrbijo, da vse poteka nemoteno. To torej ni spletna stran kake izmed vladnih strank in tudi ne spletna stran koalicije, ki bi se financirala iz strankarskih sredstev. In zato bi bilo pričakovati, da bo vlada (če se je na svoji spletni strani že odločila objavljati pisma nevladnih organizacij) tam poslej objavljala vsa pisma nevladnih organizacij, ki se nanašajo na delo vlade – podporna in kritična pisma. Vladi lahko torej pomagate uravnotežiti oziroma pluralizirati nevladne vsebine na njeni strani.