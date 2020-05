Ameriški novinarji si ne želijo novega Trumpovega mandata

Večina novinarjev si ne želi novih štirih let psihičnega izčrpavanja in kaosa Trumpove vladavine

Donald Trump

© Wikimedia Commons

V članku o medijih ter predsedniku Donaldu Trumpu, je ameriška revija Hollywood Reporter ugotovila, da si večina novinarjev, razen seveda konservativnih, ne želi novih štirih let psihičnega izčrpavanja in kaosa Trumpove vladavine. "Ne poznam nikogar, ki bi rad delal še štiri leta takšnega cikla novic," je povedal neimenovani producent televizije CNN. Trump, ki uživa v izčrpavanju novinarjev ter nenehno sproža nove cikle novic s tvitanji čez noč, zgodaj zjutraj, pozno ponoči, pa očitno ne moti kolegov s televizije Fox News in drugih konservativnih medijev,

Prvo leto so se morali vsi učiti, kako pokrivati vlado, naslednji dve leti sta bili še bolj naporni s poplavo kongresnih zaslišanj, zapiranji vlade, nominacijo vrhovnega sodnika, Trumpovo prijateljevanje s kolegom iz Severne Koreje Kim Jongom-unom, ustavno obtožbo, sedaj pa še dnevne novinarske konference o novem koronavirusu, ki vedno postrežejo z nezaslišanimi izjavami.

Večina novinarjev, razen seveda konservativnih, si ne želi novih štirih let psihičnega izčrpavanja in kaosa Trumpove vladavine.

Novinarji so se nekako navadili, da nimajo prostih vikendov, da ni ravnotežja med delom in zasebnostjo, kar pa ne pomeni, da si želijo tako delati in živeti še naslednja štiri leta. "Mislim, da nikomur ni mar, iz katere stranke je predsednik ZDA. Kar jim je mar, pa je, da lahko spet živijo normalno, ker so duševno izčrpani in ne poznam nikogar, ki v tem uživa", je dejal producent CNN.

Maggie Haberman, dopisnica Bele hiše za New York Times, ki je razkrila veliko škandalov Trumpove vlade, je v intervjuju za Hollywood Reporter že februarja priznala, da dvomi, da bo lahko Trumpa kot predsednika pokrivala še štiri leta. "Mislim, da je veliko ljudi, ki so izčrpani s prvimi štirimi leti," je med drugim dejala.