Pri maskah ni posredoval predsednik vlade, temveč njegova soproga

Žvižgač Ivan Gale razkriva nove podrobnosti iz aktualnega posla vseh poslov

Žena iz ozadja: Urška Bačovnik Janša

Po tem, ko je Ivan Gale z zavoda za blagovne rezerve razkril neformalne politične pritiske na posle za dobavo zaščitnih mak in drugih njunih zdravstvenih pripomočkov za boj z epidemijo novega koronavirusa, se je pričakovano znašel pod pritiskom vlade in tudi najmogočnejšega »medijskega« stroja, torej SDS. A bolj kot pritiskajo nanj, slabše je. Zanje. Gale namreč razkriva vedno nove podrobnosti iz umazanih poslov. In ne, med imeni, ki so v tem med poslu neposredno posredovala za posamezna podjetja še vedno ni imena predsednika vlade Janeza Janše. Je pa že njegova soproga Urška Bačovnik Janša.

To je najbolj znani slovenski žvižgač razkril v intervjuju za portal 24 ur. Razkril je tudi elektronsko sporočilo Urške Bačovnik Janša, ki je posredovala za sklenitev posla s podjetjem moža predstojnice infekcijskega oddelka v Splošni bolnišnici Celje. »Gospod Miran Blatnik je direktor podjetja Xan-max, s katerim je zavod sklenil v soboto, 21. 3. 2020. Se je takrat zelo mudilo s sklenitvijo, vodja financ zavoda pa je ostal brez besed, ko je preveril boniteto ponudnika,« pojasnjuje Gale.

Šlo je sicer za pogodbo za dobavo mask, ščitnikov in oblek v višini 9,8 milijona evrov, pogodba pa je bila, glede na reference ponudnika pričakovano, kasneje stornirana. Urška Bačovnik Janša se je na to prek Facebooka odzvala takole: »Verjamem, da je v želji pomagati v tistem času enako ravnalo na tisoče drugih posameznikov. Meni to narekujeta lastna vest in zavezanost zdravniškemu poklicu. V takem ravnanju in v želji pomagati v času epidemije lahko provizije išče samo tisti, ki je nanje sicer navajen«. Namignila je torej, da je Gale tisti, ki naj bi bil »navajen« na prejemanje provizij.

Po doslej znanih podatkih Ivan Gale nikakor ni tisti, ki bi mu lahko očitali protipravna ravnanja, korupcijo ali kaj podobnega. Zato bo zanimivo prebrati odziv žvižgača na »namig« soproge predsednika vlade.