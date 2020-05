Štiri opozicijske stranke z interpelacijo nad ministra Počivalška

"Vsakič, ko je na oblasti Janša, gredo provizije v milijone. Začelo se je s trgovino z orožjem, nadaljevalo z afero Patria, pod tretjo Janševo vlado pa imamo sporne nabave zaščitne opreme," je dejal poslanec Levice Miha Kordiš

Zdravko Počivalšek, gospodarski minister

© Uroš Abram

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so danes v parlamentarni postopek vložile interpelacijo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Interpelacijo so sicer že pred nekaj dnevi napovedali v LMŠ. Kot so danes pojasnili v opoziciji, Počivalšku očitajo nepregleden nakup zaščitne opreme v epidemiji ter nespoštovanje zakonodaje.

Interpelacijo je 23. aprila najprej napovedal predsednik LMŠ Marjan Šarec, sodelovanje pa so po številnih očitkih glede nabav zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa, napovedale tudi Levica, SD in SAB.

V LMŠ so po oddaji Tarča na TV Slovenija, ki je prav tako 23. aprila poročala o nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme, pričakovali tako odstop ministra Počivalška kot ministra za obrambo Mateja Tonina. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je omenil celo možnost interpelacije celotne vlade. A kot kaže, so se za zdaj odločili le za interpelacijo gospodarskega ministra.

Na temo nabav opreme, potrebne v epidemiji, se obeta tudi ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Zahteva bo vložena v naslednjih dneh, je na današnji novinarski konferenci pojasnil poslanec LMŠ Robert Pavšič.

Šarec je v izjavi za medije po današnji seji Sveta za nacionalno varnost na Brdu pri Kranju potrdil, da ministru očitajo nepregleden nakup opreme. Odkritja v zadnjih dneh namreč kažejo prav to, da se je pri nakupih dajalo prednost določenim podjetjem, pravi. Prav tako se Šarec sprašuje, zakaj se je sploh nakupovalo preko Zavoda RS za blagovne rezerve. Če bi vlado še vodila prejšnja zasedba, bi posle po besedah Šarca peljali preko ministrstva za zdravje, saj so se tja stekale ponudbe.

Opozoril je tudi, da danes nimajo jasnih podatkov o tem, kakšne so sploh bile potrebe po zaščitni opremi. Nekaj opreme je bilo v državi ob začetku epidemije sicer na voljo, tudi ventilatorjev, poleg tega pa je imel denimo Univerzitetni klinični center Ljubljana na voljo 30 milijonov evrov za nakup opreme, je zatrdil. Podobno so imele določena sredstva v ta namen po njegovih navedbah na voljo tudi druge ustanove. Kot je seznanjen Šarec, je ministrstvo za zdravje dalo tudi soglasje, tako da so lahko institucije same kupovale opremo.

"Gre za celo vrsto neposrednih in posrednih kršitev zakona"

Spomnil je tudi na ponujeno pomoč kitajskega veleposlanika. V Sloveniji bi bilo treba dobiti samo pravno osebo, ki bi opremo uvozila. To bi bile potem lahko blagovne rezerve, lahko pa bi bila tudi državna podjetja, denimo Krka, meni predsednik LMŠ.

Šarec je zagotovil, da njihov prvotni namen ni rušenje vlade samo zato, da bi jo zrušili. Predvsem je cilj, da se stvari odkrijejo, pa tudi, da se ugotovi, da pri tem ne gre samo za ministra za gospodarstvo, ampak tudi "za direktive z vrha". Kot je opozoril, je očitno določena elektronska sporočila pisala tudi soproga predsednika vlade Janeza Janše.

Pavšič pa je na skupni opozicijski konferenci povedal, da ministru v interpelaciji očitajo predvsem izogibanju zakonodaji, ki velja tudi v kriznih časih. Po njegovih navedbah gre zlasti za kršitve sistema javnega naročanja in kršenje zakonodaje s področja, ki posega v pravice Agencije za zdravila in medicinske pripomočke. "Gre za celo vrsto neposrednih in posrednih kršitev zakona, predvsem pa izogibanje in zavajanje, očitno klientelistično in koruptivno delovanje," je pojasnil Pavšič in kot bistveno izpostavil Počivalškovo domnevno neukrepanje ob tem dogajanju.

Izpostavil je odgovornost celotne vlade, po njegovem mnenju pa morajo odgovornost prevzeti tudi poslanci, ki so to vlado podprli. Pri podpori interpelaciji računajo tudi na koalicijske poslance, predvsem na tiste, ki "se niso prodali in bodo zastopali etična načela, zaradi katerih so kandidirali v DZ".

SD: Afera z maskami se postavlja ob bok aferi z orožjem v devetdesetih

Poslanka SD Bojana Muršič je ocenila, da si je Počivalšek to interpelacijo pisal sam z vsakodnevnimi izjavami pred mediji in tudi s svojimi ravnanji. S tem, ko ga je Janša podprl, pa je odgovornost prevzela celotna vlada, je dejala.

V SD ta ravnanja obsojajo, razčiščevanje nakupa zaščitne opreme v DZ pa so po njenih besedah le delčki, da pridejo "tem nečednim ravnanjem, za katere zdaj obstaja zgolj sum, tudi do dna". Afera z maskami se po njenem mnenju postavlja ob bok aferi z orožjem v 90. letih.

"Vsakič, ko je na oblasti Janša, gredo provizije v milijone. Začelo se je s trgovino z orožjem, nadaljevalo z afero Patria, pod tretjo Janševo vlado pa imamo sporne nabave zaščitne opreme," pa je danes dejal poslanec Levice Miha Kordiš.

Spomnil je na zavzemanje Levice za to, da bi zaščitno opremo nabavljali neposredno, a se je vlada odločila drugače. "Interpelacija razkazuje, zakaj se je vlada tako odločila: da nahrani svoje prijatelje v zasebnem sektorju z visokimi provizijami na škodo in na račun zdravja državljanov in državnega proračuna," je prepričan Kordiš.

Miha Kordiš, poslanec Levice

Pod interpelacijo so podpisani tudi poslanci SAB, saj so prepričani, da je treba stvari razčistiti. Ugotavljanje politične odgovornosti pa po ocenah vodje poslancev SAB Maše Kociper žal ne bo rešilo milijonov, ki so bili pri teh nakupih opreme morebiti izgubljeni. Spomnila je, da so v SAB tudi zahtevali, da nad nakupi v kriznem času poteka poseben parlamentarni nadzor. Predlagali so ustanovitev proračunskega sklada, a predlogi SAB niso bili sprejeti.

Počivalšek je očitke že večkrat zavrnil in navedel, da bo interpelacija priložnost za pojasnila. Vlada tudi pripravlja oz. je v zaključni fazi priprave poročilo ministrstev o zagotavljanju zaščitne opreme v času pandemije in o stanju opreme ob nastopu nove vlade.

Gre za drugo interpelacijo v aktualnem sklicu DZ ter za prvo v aktualnem mandatu Janševe vlade, in sicer po manj kot dveh mesecih njenega dela. Za razrešitev ministra je sicer potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Vlagateljice interpelacije Počivalška imajo skupaj 37 glasov.