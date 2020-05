Sodelavci zdravnika Knaflja hvalijo njegovo visoko strokovnost, predanost in etičnost

Zdravniška zbornica obsoja grožnje zdravniku Rihardu Knaflju in poziva k policijski zaščiti, javno pismo podpore pa je podpisalo kar 83 njegovih dolgoletnih sodelavcev

Zdravnik Rihard Knafelj v četrtkovi oddaji Tarča. Zaradi informacij o nepravilnostih v povezavi z nakupi sporne opreme, ki jih je posredoval javnosti, je danes deležen groženj.

© RTVSLO

Zdravniška zbornica Slovenije ostro obsoja grožnje zdravniku Rihardu Knaflju, ki je bil deležen po nastopu v četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je pojasnjeval strokovno stališče o kakovosti naročenih ventilatorjev. Ker so mu grozili tudi smrtjo, v zbornici policijo pozivajo, da takoj ukrepa in ga zaščiti ter sproži preiskovalne postopke.

Četrtkova oddaja Tarča, že druga posvečena nabavam varovalne in medicinske opreme za potrebe obvladovanja epidemije novega koronavirusa, je zelo odmevala v javnosti. Knafelj je v oddaji med drugim pojasnil, da ventilator, ki ga je zavod za blagovne rezerve naročil pri podjetju Geneplanet, ni primeren za predihavanje bolnikov, ki potrebujejo nadzorovano predihavanje zaradi covida-19. S tem, ko se je javno izpostavil, je Knafelj v javnosti požel veliko hvale, a tudi javne napade in grožnje.

Knafelj je grožnje že prijavil policiji. Ljubljanski policisti so danes za STA zapisali, da so v zadnjih dneh prejeli prijavo groženj preko družbenih omrežij. "Policija v okviru svojih nalog izvaja aktivnosti za zagotavljanje varnosti vsem državljanom, še posebej če je življenje oseb kakorkoli ogroženo," so pojasnili.

"Verjetno smo prav mi, njegovi dolgoletni sodelavci, tisti, ki lahko z največjo mero odgovornosti pričamo o njegovi visoki strokovnosti, predanosti bolnikom in o njegovih neoporečnih etičnih odločitvah pri vsakodnevnem skupnem delu."

Kot so opozorili v zdravniški zbornici, se je v Sloveniji nasilje, ki so ga deležni zdravstveni delavci, v preteklosti prepogosto jemalo premalo resno, zato je že prihajalo do najbolj tragičnih dogodkov, kar pa se ne sme več ponoviti.

Tudi prebivalce so pozvali, da kriza zaradi koronavirusa in z njo povezano dogajanje ni in ne sme biti povod ali opravičilo za to, da bi postali nestrpna in celo nasilna družba. "Dostojna, spoštljiva komunikacija je osnovni pogoj za svobodno izražanje mnenj in upoštevanje stroke, brez katere zdravljenje covida-19, pa tudi vseh drugih bolezni, ne bo uspešno," so še zapisali v zbornici.

Zdravniška zbornica pa je prejela tudi opozorila o neprimernih stališčih, ki naj bi jih v preteklosti na družbenih omrežjih objavil oz. delil Knafelj. Za razjasnitev morebitne kršitve kodeksa zdravniške etike bo zadevo obravnaval odbor za pravno-etična vprašanja zbornice, so napovedali. Knafelj se je že opravičil za objave, če je z njimi koga užalil.

Medtem so se oglasili Knafljevi sodelavci s kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki so mu javno izrazili podporo. "Verjetno smo prav mi, njegovi dolgoletni sodelavci, tisti, ki lahko z največjo mero odgovornosti pričamo o njegovi visoki strokovnosti, predanosti bolnikom in o njegovih neoporečnih etičnih odločitvah pri vsakodnevnem skupnem delu," je zapisal sestrski, administrativni in zdravniški kolektiv oddelka.

Dr. Knaflju je podporo izrazilo 83 njegovih sodelavcev s Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino. Spodaj objavljamo vsa imena sestrskega, administrativnega in zdravniškega kolektiva, ki mu je izrazil podporo.

prim.doc.dr. Vojka Gorjup, dr.med.

prof.dr. Dušan Štajer, dr.med.

dr. Simona Kržišnik Zorman, dr.med.

mag. Anja Jazbec, dr.med.

asist.dr. Špela Tadel Kocjančič, dr.med.

Helena Zorman, dr.med.

doc.dr. Peter Radšel, dr.med.

Nina Prevec Urankar, dr.med.

dr. Alenka Goličnik, dr.med.

Igor Mark, dr.med.

doc.dr. Tomaž Goslar, dr.med.

doc.dr. Miša Fister, dr.med.

dr. Jernej Berden, dr.med.

Peter Kordiš, dr.med.

Urša Mikuž, dr.med.

Tomaž Cankar, dr.med.

Suzana Rozman,VMS, univ.dipl.ped.,

Beguš Goranka, dipl. m. s.

Buh Anica, dipl. m. s.

Buzuk Santini, dipl. zn.

Čergarska Ivona, dipl. m. s.

Čerpnjak Dejan, dipl. zn.

Dragan Boštjan, dipl. zn.

Dolinar Eva, dipl. m. s.

Erjavec Anže, dipl. zn.

Florjančič Petra, dipl. m. s.

Goršič Laura, dipl. m. s.

Gortnar Kristina, dipl. m. s.

Gradišar Kodat Ema, dipl. m. s.

Gričar Sabina, dipl. m. s.

Grmek Maruša, dipl. m. s.

Grozde Tamara, dipl. m. s.

Hribernik Urška, dipl. m. s.

Jovančević Romana, dipl. m. s.

Keber Blaž, dipl. zn.

Kobilica Petra, dipl. m. s.

Kokove Andrej, dipl. zn.

Kompara Tina, dipl. m. s.

Kranjc Jerca, dipl. m. s.

Krok Denis, dipl. zn.

Kučan Marko, dipl. m. s.

Letnik Sonja, dipl. m. s.

Levec Ida, dipl. m. s.

Ložnar Enej, dipl. zn.

Macuka Ana, dipl. m. s.

Markun Špelca, dipl. m. s.

Maučec Martin, ZT

Mihevc Jožica, dipl. m. s.

Omeragič Fatima, dipl. m. s.

Pavlović Tamara, dipl. m. s.

Planinšek Damjana, dipl. m. s.

Podlogar Nadja, ZT

Prašnikar Natja, dipl. m. s.

Pretnar Tina, dipl. m. s.

Ribić Branko, ZT

Rus Marija, dipl. m. s.

Slak Uroš, dipl. zn.

Stanojević Valentina, dipl. m. s.

Šajn Urban, dipl. zn.

Šmalcelj Sabina, dipl. m. s.

Šoronda Vanessa, dipl. m. s.

Štrancar Anita, dipl. m. s.

Tkalec Tjaša, dipl. m. s.

Trčon Močnik Anka, dipl. m. s.

Trobec Anamarija, dipl. m. s.

Tuzlak Nataša, dipl. m. s.

Ules Nina, ZT

Vrčon Silvana, dipl. m. s.

Vučkić Meris, dipl. m. s.

Vrhovnik Žiga, dipl. zn.

Zakrajšek Marjeta, dipl. m. s.

Zaviršek Mateja, ZT

Žibret Patrick, dipl. zn.

Aristovnik Ela, DMS, mag. ZN

Korošec Bojana, VMS, univ. dipl.ped.

Daniela Kržovska, DMS

Petra Lamovšek, DMS

Simona Polenčič, DMS

Nejc Krašna, DZT

Natja Prašnikar, DMS

Maša Šmid, dipl. ekon.

Urška Flerin

Anja Šetina