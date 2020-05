Predlogi za odpravo posledic prepovedi prireditev

Organizatorji javnih prireditev, ki ne morejo več izvajati svoje dejavnosti, so na pristojne institucije naslovili predlog ukrepov za odpravo posledic prepovedi izvajanja javnih prireditev

Prazna dvorana ljubljanskih Stožic

© Barbara Jakše Jeršič

Od 7. marca so v Sloveniji prepovedane vse javne prireditve zaradi vladnih ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Organizatorji javnih prireditev, ki ne morejo več izvajati svoje dejavnosti, so na pristojne institucije naslovili predlog ukrepov za odpravo posledic prepovedi izvajanja javnih prireditev, saj je ogroženo tako preživetje posameznikov kot tudi celotne panoge. Ker ni znano, kdaj bo prepoved prenehala, se tudi ne morejo dogovoriti za nadomestne termine prireditev, kar zlasti velja za prireditve s tujimi izvajalci.

Zaradi odpovedi jih že bremenijo stroški, ki so nastali v času priprav, saj jih morajo plačati kljub temu, da prireditev ne morejo realizirati. Prepovedi prireditev so poleg organizatorjev koncertov in glasbenikov prizadele tudi ostale izvajalce storitev, ki jih potrebujejo za realizacijo projektov.

V Gospodarskem interesnem združenju koncertnih organizatorjev Slovenije (GIZ KOS) so zapisali, da so mnoge države že sprejele posebne ukrepe za zaščito glasbene industrije in še posebej za zaščito organizatorjev koncertov in drugih prireditev.

Sami med drugim predlagajo časovno omejitev ukrepa prepovedi javnih zbiranj, saj ne vedo, na katero obdobje naj prestavijo prireditve, prav tako se dogovori za nove prireditve izvajajo od šest do 12 mesecev vnaprej, kar pomeni, da je potrebno v tem času začeti z dogovarjanji za prireditve leta 2021.

Predlagajo tudi oprostitev obveznosti za vračilo kupnine pri prestavljenih in odpovedanih dogodkih in nadomestitev z možnostjo vrednotnic za druge dogodke istega organizatorja v obdobju dveh let, oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene za ves čas trajanja prepovedi javnih prireditev in mesečni temeljni dohodek 700 evrov za vse samozaposlene za ves čas trajanja prepovedi javnih prireditev.

Predlagajo še financiranje vseh prispevkov in davkov za plače redno zaposlenih, ki ostanejo v delovnem razmerju in kritje celotnega nadomestila plače, ki ga prejme delavec za čas čakanja na delo z namenom ohranitve delovnih mest, z možnostjo podaljšanja do meseca septembra zaradi narave dela in ob določenem izpadu prometa v prvem polletju glede na preteklo leto.

Med njihovimi predlogi sta med drugim še zamrznitev cen najema dvoran v lasti države in občin za obdobje dveh let ter 50-odstotni popust za najem dvoran v obdobju enega leta po koncu prepovedi javnih prireditev.