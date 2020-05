Koalicijske stranke bi rade kar same preiskovale lastne domnevne nečedne posle

Opozicija napovedala preiskovalno komisijo, koalicija jo je prehitela, zdaj predloga za dve preiskovalni komisiji

Janševa vlada v maskah

Opozicijske stranke z izjemo SNS so pred dnevi napovedale ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije za preiskavo politične odgovornosti nosilcev oblasti pri nabavi zaščitne opreme za potrebe boja z pričujočo epidemijo. Gre za komisijo, ki naj bi dognala odgovornost koalicijskih strank in njihovih predstavnikov ter simpatizerjev v poslih, ki jih je razkril žvižgač z blagovnih rezerv Ivan Gale.

A koalicija je prehitela opozicijo in sama vložila zahtevo za to isto preiskovalno komisijo. Koalicijske stranke bi torej rade kar same preiskovale lastne domnevne nečedne posle. Na to se je na Twitterju predsednik LMŠ Marjan Šarec odzval z besedami: »Predlog za ustanovitev preiskovalne komisije s strani SDS in partnerjev je manever, kako preusmerjati pozornost s svojih ravnanj. Po domače povedano, lisica bi preiskovala, koliko kokoši je izginilo.« Koordinator Levice Luka Mesec pa je tam zapisal: »Takšnih prijemov se v parlamentu pod nobenimi pogoji ne poslužuje. Ne pomnim, da bi – z vidika parlamentarne prakse – doslej videl kaj podobno zavržnega.«

Luka Mesec, Levica

No, opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v državnem zboru kmalu za tem vložile svojo zahtevo za odreditev preiskovalne komisije o nabavi zaščitne opreme. Kot so povedali v odzivu, na že vloženo koalicijsko zahtevo za preiskovalno komisijo, ne morejo pristati, da koalicija nadzira samo sebe.

Morda bosta prijateljske posle pri nabavi zaščitne opreme za potrebe epidemije tako preiskovali celo dve komisiji. Za dognanja prve, koalicijske, lahko že napovemo naslov zaključnega poročila: »Kljub manjšim nepravilnostim smo opravili dober posel in rešili mnoga življenja.« Prav zato je upati, da bo zadevo preiskala tudi opozicijska preiskovalna komisija. Pa seveda neodvisno od političnih navodil tudi in predvsem organi preiskovanja in pregona.