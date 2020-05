Nizka prekuženost

V stik z virusom prišlo le nekaj odstotkov prebivalstva, velika večina asimptomatskih okužb

Danes so bili predstavljeni izsledki nacionalne raziskave o razširjenosti koronavirusa. Pričakovano so pokazali na nizko prekuženost in vlada, njeni politični in strokovni govorci so vsi poudarili nevarnost »drugega vala« oziroma, da nas »najhuje še čaka«, kot je dejal vladni govorec Jelko Kacin.

Izmed 1368 testiranih ljudi, jih je imelo protitelesa proti novem koronavirusu le 41, oziroma 3,1 odstotka preiskovancev.

»Lahko sklepamo, da je do prejšnjega tedna v stik z novim koronavirusom prišel vsak 30 prebivalec Slovenije. Vzorec naše raziskave je bil dovolj velik, da smo lahko s 95 % gotovostjo prepričani, da je prekuženost prebivalcev Slovenije z novim koronavirusom med 2 % in 4 %,« pravijo izvajalci raziskave.

Med 41 osebami s prisotnimi protitelesi sta bili dve aktivno okuženi osebi: ena novo odkrita in ena z že predhodno potrjeno okužbo. Vsi ostali so torej preboleli ali prebolevali okužbo z novim koronavirusom, pa tega niso vedeli, saj niso imeli nikakršnih simptomov.

Izvajalci raziskave (več fakultet in medicinskih ustanov) so ob tem poudarili, da je »rezultat po dosegljivih podatkih prvi na svetu, ki je bil izmerjen na reprezentativni populaciji neke države z uporabo metod za merjenje protiteles proti novemu koronavirusu.« Ter tudi, da gre za prvo raziskavo na svetu, ki je uporabljala združeni diagnostični pristop ugotavljanja prekuženosti in trenutne okuženosti in je bila izvedena v rekordnem času dveh tednov.