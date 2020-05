Janez Janša je nizal neutemeljene trditve

Preverili smo verodostojnost dela govora predsednika vlade o stanju v državi med epidemijo

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Premier Janez Janša je 7. aprila nagovoril javnost o stanju v državi med epidemijo covida-19 in postopnem sproščanju ukrepov. Preverili smo točnost njegovih trditev.

Janša je med drugim dejal, da v Sloveniji ukrepov ne moremo sprostiti tako hitro kot v državah, ki so se na epidemijo odzvale prej. Navedel je, da so denimo v Litvi epidemijo razglasili že 28. februarja. Z neodvisno preverbo podatkov so pri Oštru.si ugotovili, da tam niso razglasili epidemije temveč izredne razmere, in sicer dva dneva prej, 26. februarja.

V nadaljevanju govora je Janša spregled splošne nevarnosti prejšnje vlade označil za neodgovorno in kriminalno dejanje. Odvetnik Žiga Klun je na podlagi dodatnega mnenja nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenil, da kaznivega dejanja zoper človekovo zdravje v tem primeru ni mogoče očitati, zaradi umanjkanja naklepa, ki je eden od elementov za kaznivo dejanje.

Premier je del govora sklenil z navedbo podatkov, da se je virus s koncertov in nogometnih spektaklov v Italiji in Španiji pospešeno razširil po celi Evropi, zaradi česar je in še bo umrlo na deset tisoče ljudi. Pri Oštru.si so v teh državah preverjali, ali to drži, in ugotovili, da so se takšne domneve pojavljale, a ni nikakršnih dokazov, da bi bile resnične.

Podrobnejšo analizo si lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.

