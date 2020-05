Naelektrenost družbe

Vse več ljudi nasprotuje ukrepom, ki jih je sprejela politika. Številni želijo le zbujati pozornost, marsikdo pa je preprosto sit discipliniranosti. Razkol je vse hujši.

Že od 28. marca se vsako soboto popoldne protestniki zbirajo pred gledališčem Volksbühne na Trgu Rose Luxemburg v Berlinu. Zborovanje so poimenovali higienske demonstracije, a na njih ne gre za umivanje rok, temveč za ustavo, ki je po mnenju udeležencev kršena

Prve tedne izolacije so ljudje po vsej Evropi na splošno podpirali nova pravila, zdaj so se povsod začela postavljati drugačna vprašanja. Najpogostejše je, ali se ni občutno pretiravalo in ali je vse skupaj res vredno – kaj pa zlom konjunkture, grozeči zaton celotnih gospodarskih panog, preobremenitev številnih družin in psihološke posledice omejitev. Veliko je odpuščanja, ljudje demonstrirajo, pozivajo, vlagajo tožbe na sodišča. Primer Nemčije pove vse. V medijih se vedno pogosteje oglašajo dvomljivci, strokovnjaki in napihnjenci. »Že zdaj je mogoče opaziti, da je ozračje zaradi razpoloženja prebivalstva vse bolj naelektreno,« je prepričan Friedrich Merz, član predsedstva nemške Krščanskodemokratske unije.