V času pandemije novega koronavirusa rekordna prodaja orožja

Američani so aprila letos kupili 1,7 milijona kosov strelnega orožja, kar je bil za prodajalce orožja najboljši mesec v zgodovini

© wallpaperflare.com

V ZDA je prodaja orožja aprila letos v primerjavi z aprilom lani poskočila za 71,3 odstotka. Agencije zvezne vlade ob tem ne morejo dohajati vlog za potrditev nakupov v trgovinah z orožjem. Prodaja orožja v ZDA se običajno poveča v volilnem letu, kot je letos. Tokrat se je povpraševanje po orožju povečalo tudi zaradi pandemije novega koronavirusa.

Američani so po podatkih organizacije Small Arms Analytics and Forecasting aprila letos kupili 1,7 milijona kosov strelnega orožja, kar je bil za prodajalce orožja najboljši mesec v zgodovini. Prodajo orožja poganja strah pred nasiljem zaradi morebitnega pomanjkanja ob pandemiji novega koronavirusa. Nekateri Američani trdijo, da jih je strah, ker države in lokalne oblasti zaradi pandemije predčasno izpuščajo na prostost zapornike.

FBI je aprila letos obdelal 2,9 milijona prošenj za nakup orožja. V ZDA se kriminalna preteklost kupca preverja le v trgovinah z orožjem, ki formularje pošljejo v Washington, kjer jih FBI preveri. Orožje je lažje in brez težav moč kupiti tudi na orožarskih sejmih, kjer kontrole ni in tudi ne posrednika med kupci in prodajalci.

Prodaja orožja narašča, vendar ima pandemija novega koronavirus vsaj za zdaj tudi dober učinek. Od izbruha pandemije v ZDA sredi marca do zdaj namreč še ni bilo nobenega strelskega pokola. A to ni zagotovilo za varnejšo prihodnost. Postkoronski čas bo lahko tempirana bomba, saj je lastnikov orožja v ZDA vedno več ...

_p84mRfnFqQ