Genijkam je tudi danes težko

Ljudje izjemno nadarjenost pripisujejo skoraj izključno moškim, a zakaj pravzaprav?

Astrofizičarka Jo Dunkley, raziskuje izvor vesolja in t.i. kozmično mikrovalovno sevanje ozadja

»Nobena ženska ni genialna. Ženske so samo dekorativni spol.« – Oscar Wilde Med številne občudovalce filozofinje, astronomke in matematičarke Hipatije, rojene okoli leta 350 našega štetja, je sodil tudi Sokrat. Učenjakinja iz Aleksandrije velja za prvo potrjeno matematičarko. Znanje je velikodušno razdajala in je javno poučevala. Njeni zapiski so se izgubili, sama pa je doživela tragičen konec: podivjana skupina moških je neverno znanstvenico zvlekla v svetišče, jo umorila in razsekala. Hipatijine genialne naslednice so jo odnesle bolje, a prav lahko ni bilo nobeni, in tako je še danes. Predsodki so preveč zakoreninjeni.