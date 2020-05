Ivan Gale (INTERVJU): »Brez blagoslova Janeza Janše stvari ne bi mogle potekati tako, kot so.«

V novi številki Mladine je žvižgač Gale zelo direkten: »Minister Počivalšek je meni in Zakrajšku večkrat rekel, da mu je prav Janez Janša naročil, da se ustanovi ministrova projektna skupina s Terčetom na čelu in da bo sicer Zakrajšek razrešen in zamenjan.«

Ivan Gale po oddaji Tarča pred stavbo RTV Slovenija

© Borut Krajnc

V današnji Mladini objavljamo intervju z nekdanjim namestnikom direktorja državnih blagovnih rezerv. Žvižgač Ivan Gale je tokrat zelo direkten: »Brez blagoslova Janeza Janše stvari ne bi mogle potekati tako, kot so. Navsezadnje je minister Počivalšek meni in Zakrajšku večkrat rekel, da mu je prav Janez Janša naročil, da se ustanovi ministrova projektna skupina s Terčetom na čelu in da bo sicer Zakrajšek razrešen in zamenjan. Minister Počivalšek mi je prav tako dejal, da mu je Janša povedal ime za zamenjavo, vendar mi minister tega imena ni izdal. Na velikonočni četrtek pa mi je na sestanku v njegovi pisarni celo rekel, da je GenePlanet posel SDS. Takrat sta bila na tem sestanku prisotna še njegova piarovka in vodja ministrovega kabineta.«

»Za mano je pohitel gospod Terče, me s hodnika povlekel v pisarno vodje finančne službe, ki je bila prazna, zaprl vrata za seboj in mi potihoma rekel: »Ivan, certifikati GenePlaneta so ponarejeni, najbrž kličejo zato.« V meni je zavrelo. Kako je lahko prej nekaj ur silil, da bi se podpisala pogodba, če je vedel, da je nekaj narobe.«

Gale tudi razkriva, da so tisti, ki so sumljive nabave vodili, točno vedeli, da so izdelki, ki jih nabavljajo, sumljivi in dvomljivi: »Za mano je pohitel gospod Terče, me s hodnika povlekel v pisarno vodje finančne službe, ki je bila prazna, zaprl vrata za seboj in mi potihoma rekel: »Ivan, certifikati GenePlaneta so ponarejeni, najbrž kličejo zato.« V meni je zavrelo. Kako je lahko prej nekaj ur silil, da bi se podpisala pogodba, če je vedel, da je nekaj narobe.«

Več si preberite v INTERVJUJU na tej spletni povezavi, nova Mladina pa je že na voljo pri vašem najbližjem prodajalcu časopisov in na naši spletni strani (MLADINA 19 2020).

