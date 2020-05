V ponedeljek se končno vrača tudi javni potniški promet

A le znotraj Slovenije. Mednarodni potniški promet bo sicer še naprej prepovedan.

© Denis Sarkić

Javni potniški promet, ki je 16. marca zaradi epidemije koronavirusa začasno obstal, bo v ponedeljek ponovno stekel, je sklenila vlada. Pri tem bo treba upoštevati priporočila NIJZ, ki med drugim določajo uporabo mask, razkuževanje rok in vozila ter omejujejo število potnikov. Mednarodni potniški promet bo še naprej prepovedan.

Vlada ugotavlja, da so prenehali razlogi za začasno prepoved in omejitve javnega prevoza potnikov v Sloveniji, zato se javni potniški promet v skladu s higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lahko z 11. majem ponovno izvaja, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Odlok, ki je bil včeraj že tudi objavljen v uradnem listu, omogoča izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb, avtotaksi prevoza ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu.

Voznik, vozno osebje na vlaku in potniki, razen otrok do dopolnjenega 12. leta starosti, bodo morali od vstopa v vozilo in ves čas, ko so v vozilu, nositi zaščitne obrazne maske ter upoštevati pogoje za dovoljeno izrabo zmogljivosti vozila in čiščenje vozila.

Izvajalci prevozov z vlaki in avtobusi morajo upoštevati priporočila NIJZ. Pri vstopnih vratih bodo morali biti nameščena razkužila za roke, razkuževanje rok ob vstopu je obvezno, enako NIJZ svetuje tudi ob izstopu. Priporočeno je zagotavljati razdaljo med potniki vsaj 1,5 metra.

Za zaščito voznikov na avtobusih so predvidene fizične pregrade, ki bodo varovale voznike pred morebitno okužbo. Ker mora biti vsa dodatna oprema, ki se vgradi na vozilo, homologirana in njihova izvedba zahteva določen čas, je predvideno prehodno obdobje, ko bodo potniki vstopali na vozilo samo na zadnjih vratih avtobusa, prodaja vozovnic na avtobusu pa ne bo potekala. Potniki bodo zato morali imeti veljavno vozovnico pred vstopom v vozilo.

Pri prevozu z vlakom je priporočeno, da potniki vozovnice kupijo na postajah, prek avtomatov za nakup in prek spleta. Če bodo potniki vozovnice kupili pri sprevodniku na vlaku, NIJZ priporoča, da sprevodnik vzdržuje več kot 1,5 metra razdalje do potnika, po vsakem nakupu pa naj si sprevodnik in potnik razkužita roke.

Ponovno bo dovoljeno obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb, pri čemer bo treba upoštevati higienska priporočila za izvajanje prevoza potnikov z žičniškimi napravami v času epidemije, ki jih je izdal NIJZ.

Pogoji za izvajanje avtotaksi prevozov ostajajo nespremenjeni. Ti prevozi so bili dovoljeni tudi po 16. marcu, če je voznik taksija pred vstopom novega potnika poskrbel za ustrezno razkužitev delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.

Še naprej ostajajo v veljavi začasne prepovedi in omejitve za izvajanje vseh oblik javnega prevoza potnikov v mednarodnem cestnem in železniškem prometu.