Aleksandra Pivec je upokojensko stranko spremenila v satelit SDS

DeSUS v Janševi orbiti

Že dan po kongresu je Aleksandra Pivec izjavila, da DeSUS »v prihodnje ne zavrača sodelovanja tudi z morebitno vlado Janeza Janše« ... in to kasneje tudi uresničila.

Ko je 18. januarja ministrica za kmetijstvo, 48-letna Aleksandra Pivec, na strankarskih volitvah porazila dolgoletnega predsednika DeSUS Karla Erjavca, je še veljala za veliko enigmo slovenske politike, nepopisan list, na katerem bi upokojenska stranka lahko spisala nov začetek. Dobre štiri mesece po njenem vzponu na vrh stranke je že jasno, da je bila podoba Pivčeve kot demokratične in utilitaristične političarke, ki se po lastnih besedah zavzema za "politiko s človeškim obrazom" zlagana.

V zameno za položaje pri koritu – Aleksandra Pivec je v koalicijskih kupčkanjih uspela obdržati položaj ministrice za kmetijstvo, njena desna roka v stranki DeSUS Tomaž Gantar pa je postal minister za zdravje – tako vodstvo upokojenske stranke na trenutke že deluje kot svojevrsten satelit SDS. Deset dni potem, ko je Pivčeva prevzela vajeti, so Desusovi poslanci prispevali odločilne glasove, s katerimi je opozicija na čelu z Janševo SDS sesula namere Šarčeve vlade o odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Lahko bi rekli, da je šlo za začetek novega političnega zavezništva, ki se je s sodelovanjem Desusa v Janševi vladi le še okrepilo.

Ko je pred mesecem dni vladni urad za komuniciranje na Svet Evrope poslal depešo, v kateri je v skladu z dolgoletno mantro SDS obračunaval s kritičnimi mediji in jih označeval za udbaška trobila, Pivčeva poteze ni obsodila. Zmogla je le medlo izjavo, da "v tem trenutku okoliščine še niso dovolj razjasnjene, mi pa smo že pozvali k pojasnilom, kako je možno, da je prišlo do tega pisma". In ko je v oddaji Tarča žvižgač Ivan Gale razkril klientelistično početje vladnih funkcionarjev pri nabavah zaščitne opreme v času epidemije covid-19, je Aleksandra Pivec odkritja pospremila s komentarjem, da je "zelo težko soditi o tem, kdo mora odstopiti in prevzeti odgovornost, preden stečejo za to potrebni postopki". Pred zadnjo, doslej najbolj množično vstajo na kolesih proti diktatorskim prijemom Janševe vlade pa je protestnike diskreditirala s sporočilom, da "zdaj ni čas za politični obračun".

Ejavec tik pred usodnim kongresom: "Ne dovolimo, da bi DeSUS padel v primež drugih strank"

Tik pred usodnim januarskim kongresom, ki ga je odnesel s položaja predsednika stranke, se je Karel Erjavec na članstvo obrnil z javnim pismom, v katerem je svaril pred strukturami, ki naj bi želele ugrabiti Desus: "Ne dovolimo, da bi DeSUS padel v primež drugih strank." Njegova svarila so zvenela neiskreno; v političnih krogih je bila najslabše varovana skrivnost, da je v zadnjem sunku samoohranitvenega nagona Erjavec v tistih dneh že poslal signale Janezu Janši, da bi bil pripravljen popeljati svojo stranko v vlado SDS. Toda težko je zanikati, da je DeSUS doletela prav usoda, na katero je opozarjal poraženi Erjavec; z današnje perspektive ne bi bilo nobeno presenečenje, če bi se izkazalo, da je Janša ves čas igral dvojno igro in da je bil v dneh pred januarskim kongresom stranke upokojencev dogovorjen tako z Erjavcem kot s Pivčevo – za vsak primer.

Kako si sicer razložiti nenadno in radikalno spremembo v odnosu SDS do Aleksandre Pivec? Še 8. novembra lani jo je poslanska skupina SDS skoraj poslala v prerani politični pokoj, ko je v državnem zboru zahtevala sklic nujne seje odbora za kmetijstvo, na kateri naj bi očitke o nezakonitih izplačilih za 36 tisoč evrov avtorskih honorarjev. "Ne bi pričakovali, da bo kot polno zaposlena ministrica slovenske vlade imela še čas, da se poleg spopadanja z zahtevnimi izzivi ukvarja še z dodatnimi projekti, ki ji prinašajo zaslužek v lastni žep," so tedaj zapisali poslanci SDS. Seja odbora je bila res sklicana, na njej pa je prišlo do preobrata – Janševa stranka je brez obrazložitve umaknila večino za Pivčevo neugodnih sklepov, njena afera s honorarji pa je ostala brez epiloga; tri mesece kasneje je Aleksandra Pivec DeSUS spremenila v idealno koalicijsko partnerico SDS.

S predsednico, v katero so še donedavna polagali tolikšne upe, naj bi zato že bil nezadovoljen del članstva. Predsednik Desusovega območnega odbora v Radencih Drago Kocbek je tako na svet stranke naslovil dopis, v katerem je opozoril, da "vlada sprejema odločitve in ukrepe, ki so v direktnem nasprotju z našimi zahtevami ob vstopu v koalicijo". Posebej je izpostavil politično kadrovanje SDS in sporno depešo o medijih. Ko smo ga zaprosili za podrobnejša pojasnila, je bil malce manj oster; zatrdil je, da njegovo pisanje ni bilo namenjeno javnosti, temveč izključno vodstvu stranke. "Želel sem zgolj opozoriti vrh DeSUS, naj ne nadaljuje s starimi praksami ignoriranja članstva na terenu, sicer z menjavo predsednika nismo dosegli ničesar. Zaenkrat so moja opozorila zalegla, vsekakor pa se bomo morali v kratkem dobiti tudi v živo in doreči stvari." Drago Kocbek je bil svoj čas znoraj Desusa sicer med vidnimi nasprotniki Karla Erjavca; kot nam je pojasnil, je bil "eden glavnih pri njegovi menjavi".