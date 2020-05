»Policist je s človeško gesto množici pokazal, da naloge opravljamo zaradi ljudi«

Sindikat policistov Slovenije se je odzval na javno diskreditacijo policista, ki je zgolj prijazno privolil v fotografiranje s protestnikom

Fotografija, zaradi katere se je policist znašel v nemilosti stranke SDS

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je v zapisu na Facebooku izrazil javno podporo policistu, ki ga je med drugim javno diskreditiral tudi vidni član SDS in minister za kohezijo v aktualni Janševi vladi Zvone Černač. Na Twitterju je ob fotografiji policista, ki je na prošnjo udeleženca na petkovem protivladnem protestu v Ljubljani privolil v fotografiranje, zapisal sledeče: "Takih pripadnikov policije je manj kot odstotek. Žalijo tisoče njihovih kolegov. Zato jim je potrebno sneti maske, z motorja, ki so ga plačali davkoplačevalci, pa naj presedlajo na kolo. In zaradi mene lahko biciklirajo 24ur/dan/365 dni v letu. Za svoj denar."

Sindikat policistov Slovenije opozarja na »pogrom« nad policistom, ki je opravljal naloge varovanja v Ljubljani in pri tem privolil v fotografiranje z enim od udeležencev. "Takšen pogrom, ki je prišel iz vrst določenih politikov in celo ministrov Vlade Republike Slovenije, je do vseh 8000 zaposlenih v policiji žaljiv in ga v SPS najostreje obsojamo!" so zapisali v sindikatu.

Minister za kohezijo Černač javno svetuje tudi drugim ministrstvom

"Policistke in policisti pri opravljanju nalog zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, vedno sledimo svojemu temeljnemu poslanstvu! Naša primarna skrb je, da se tako udeleženci shodov in prireditev, kot tudi naši sodelavci, varno vrnejo domov k svojim najbližjim. Policist, ki je bil tarča diskreditacije, je v danem trenutku ravnal po taktičnem preudarku in s svojim ravnanjem množici jasno pokazal, da je njegova naloga zagotoviti varnost ljudi. Policistke in policisti moramo v situacijah, ko je zaradi množičnosti ozračje že tako razgreto, včasih tudi na provokacije odgovoriti z nasmehom in s svojim ravnanjem ne smemo zaostrovati situacije. In policisti smo tega sposobni, saj svoje delo opravljamo nepristransko, predano in profesionalno," so poudarili v SPS.

V SPS poudarjajo, da je policist s svojim spontanim dejanjem zagotovil tudi večjo varnost svojih sodelavk in sodelavcev, ki so bili vključeni v naloge varovanja javnega reda in miru. "S preprosto, človeško gesto je namreč zbrani množici pokazal, da naloge opravljamo zaradi ljudi in tako tudi preprečil morebitno usmerjanje jeze množice na druge policistke in policiste," so izpostavili in dodali, da bodo policistke in policisti vedno poskrbeli za varnost ljudi, ne glede na raso, spol, narodnost, barvo kože, politično prepričanje, spolno usmerjenost, socialni položaj in druge osebne okoliščine. Ne bodo pa dopustili, da se jih zaradi njihovega profesionalnega ravnanja diskreditira, so dodali.

"Sindikat policistov Slovenije zato izreka javno pohvalo policistu za ravnanje, prav tako vsem policistkam in policistom, ki so svoje naloge na protestih 8.5.2020 opravili visoko strokovno in skladno z etičnimi standardi našega poklica," so dodali, obenempa sporočajo, da v kolikor bi nadrejeni poskušali zoper policista kakorkoli nezakonito ukrepati, mu bo Sindikat policistov Slovenije nudil vso potrebno pravno in drugo pomoč.

"Policistke in policisti smo vedno in vedno bomo delali profesionalno, etično in nepristransko! In ravno zaradi našega odnosa med državljankami in državljani tudi uživamo visok ugled in spoštovanje!" je v imenu SPS zapisal predsednik sindikata Kristjan Mlekuš.