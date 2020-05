Kina bo reševal drive-in

Ekipa filmskega festivala Tribeca v New Yorku bo organizirala poletno turnejo filmov v ameriških drive-in kinih

Prva drive-in kina so v ZDA odprli že leta 1933

© Monkeywing / Flickr

Ekipa filmskega festivala Tribeca v New Yorku bo organizirala poletno turnejo filmov v ameriških drive-in kinih, ki se bo začela 25. junija. V drive-in kinih, ki zaradi pandemije koronavirusa doživljajo preporod, bodo predvajali nove in neodvisne filme ter klasike, pridružili pa se jim bodo posebni glasbeni in športni dogodki. Organizatorji so se povezali s telekomunikacijskim gigantom AT&T in filmskim podjetjem Imax.

"Navdušeni smo, da bomo ljudem ponudili nekaj, česar se to poletje lahko veselijo, in ponovno pokažemo klasično izkušnjo obiska kina, v kateri lahko obiskovalci skupaj varno uživajo," je dejal soustanovitelj festivala Tribeca Robert De Niro.

Drive-in kini, kjer obiskovalci v svojem avtomobilu gledajo filme na velikem platnu, so del ameriške pop kulture, saj so prvi drive-in kino odprli že leta 1933 v zvezni državi New Jersey. Na višku popularnosti po 2. svetovni vojni jih je bilo v ZDA nekaj tisoč.

Zaradi visokih cen nepremičnin in zemljišč ter naraščanja priljubljenosti domačih video sistemov, so številni drive-in kini propadli. Trenutno jih je v ZDA le še 305, poroča AFP. Nekateri so ostali odprti tudi med strogimi ukrepi, ki so bili sprejeti za zajezitev širitve koronavirusa.

Zunanji kino Raleigh Road Outdoor Theatre v zvezni državi Severna Karolina so po enomesečnem zaprtju ponovno odprli v začetku meseca. Odprt je sedem dni v tednu, a obratuje le s polovično zmogljivostjo, da se med avtomobili vzdržuje primerna razdalja. Trenutno je kino med vikendi razprodan.

"Nikogar ni strah priti ven," je dejal lastnik Mike Frank, ki je dobil ponudbe, da bi kino gostil druge dogodke, kot so koncerti in srednješolske podelitve diplom. Na njegovem prizorišču od konca marca dve cerkvi opravljata tudi drive-in bogoslužje.