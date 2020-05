Po okužbi s koronavirusom umrl slavni iluzionist

Roy Horn iz slavnega dua Siegfried in Roy je bil star 75 let

Siegfried & Roy v boljših časih

Po zapletih zaradi okužbe z novim koronavirusom je umrl iluzionist Roy Horn iz slavnega dua Siegfried in Roy, ki je vrsto let nastopal v Las Vegasu, zaradi televizijskih šovov pa je dosegel svetovno prepoznavnost.

V Nemčiji rojeni čarodej, ki je bil znan po trikih z velikimi mačkami, sloni in kačami, je umrl v bolnišnici v Las Vegasu. Horn, ki je bil star 75 let, je bil minuli teden pozitiven na testu za novi koronavirus, poročajo tuje tiskovne agencije.

Hornova kariera se je skoraj tragično končala leta 2003, ko ga je z odra v Las Vegasu odvlekel 180-kilogramski beli tiger in ga hudo ranil. Čeprav je okreval, je bilo dobičkonosnega šova z dolgoletnim partnerjem Siegriedom Fischbacherjem konec.

Siegfried in Roy sta na oder zadnjič stopila leta 2009, leto kasneje pa sta se upokojila. Horn se je nato posvetil zaščiti divjih živali.

"Danes je svet izgubil enega od velikanov čarodejstva, jaz pa sem izgubil najboljšega prijatelja," je Fischbacher zapisal v sporočilu za ameriške medije. "Siegfrieda brez Roya ne bi bilo in prav tako ne Roya brez Siegfrieda."

Horn, ki se je rodil leta 1944 v nemškem Nordehhamu, se je že v mladosti zanimal za eksotične živali. Fischbacherja je spoznal leta 1957 na ladji za križarjenje, kjer sta oba delala kot animatorja. Najprej sta skupaj nastopala po Evropi, v Las Vegasu pa sta debitirala konec 60. let. Ustalila sta se v hotelu The Mirage, kjer sta nastopala od leta 1990 do leta 2003.

Horn, ki je po napadu ostal delno paraliziran, je vedno trdil, da za incident ni bil kriv beli sibirski tiger Mantecore.

