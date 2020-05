Na trend okužb ni vplivala le omejitev gibanja v občinah

Učinkov posameznih ukrepov je po mnenju vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojane Beović nemogoče oceniti

Žan Mahnič in njegov šef Janez Janša

© Borut Krajnc

Krivulja okužb z novim koronavirusom se je obrnila navzdol dva tedna po tem, ko je vlada sprejela ukrep, s katerim je omejila gibanje v druge občine, je 22. aprila na Twitterju objavil Žan Mahnič, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade. »Kdor tega ne vidi, je bodisi zlonameren bodisi podpornik nekaterih opozicijskih strank.«

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin je začel veljati 30. marca. Prirast novih okuženih se je dva tedna po tem, ko je odlok začel veljati, torej 13. aprila, zmanjšal s 46 na osem, to je za več kot 82 odstotkov.

Žan Mahnič (SDS), državni sekretar za nacionalno varnost

Toda v tem času se je krivulja navzdol obrnila petkrat, nakar se je spet obrnila navzgor in po 16. aprilu navzdol, do 10. maja pa je nihala. Na zmanjšanje širjenja okužbe so, podobno kot v drugih državah, vplivali različni ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa, so za Razkrinkavanje.si pojasnili pri NIJZ.

Kako sta učinke svežnja ukrepov ocenila vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, infektologinja Bojana Beović in ustanovitelj podatkovnega projekta Covid-19 sledilnik, Luka Renko