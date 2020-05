Koalicija vztrajno podpira Počivalška

Koalicijski partnerji v širši sestavi so na Brdu pri Kranju včeraj ocenili trenutne razmere in se seznanili z makroekonomskimi kazalci. Prihodnji teden bodo srečanje posvetili pripravi tretjega zakonodajnega svežnja za blažitev posledic epidemije. Danes so se dogovorili tudi o enotni podpori ministru Zdravku Počivalšku na interpelaciji.

Predsedniki koalicijskih strank, generalni sekretarji, vodje poslanskih skupin, poslanci in ministri so na Brdu pri Kranju z vseh vidikov ocenili trenutne razmere in obete. Prihodnji teden bodo intenzivno začeli s pripravo tretjega zakonodajnega svežnja za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki je namenjen predvsem najbolj prizadetim panogam, kot je turizem, je v izjavi v DZ pojasnil vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Po besedah vodje poslancev NSi Jožefa Horvata želijo s tretjim svežnjem zmanjšati tudi "strahovite birokratske ovire, ki so razvojna cokla naše države".

O rebalansu proračuna oz. vprašanju morebitnega varčevanja danes koalicija ni govorila. "Vsi se zavedamo, da bo recesija nastopila, vendar je še prezgodaj govoriti o konkretnih številkah," je dejal Krivec. Ko bodo podatki jasnejši, bodo pripravili tudi rebalans proračuna.

"Upam, da jih bo srečala zdrava pamet. Če se vsi državljani in vsi, ki se s tem ukvarjamo, držimo pravil, bi pričakoval tudi od resnih politikov, da to spoštujejo in pomagajo zadeve rešiti, ne pa, da poskušajo stvari na vsakem koraku oteževati in minirati."



Danijel Krivec, vodja poslanske skupine SDS

Po Horvatovih besedah so na koalicijskem srečanju izpostavili, da morajo biti zelo pozorni in ne smejo varčevati pri ljudeh, ki so na socialnem robu. Sam pa se je zavzel, da naredijo vse za to, da v skladu z zakonodajo čim bolj in čim hitreje zaženejo vse investicije, tudi državne.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša ocenjuje, da bo vprašanje nadaljnjih ukrepov, rebalansa in morebitnega varčevanja tema prihodnjih mesecev. "Treba se bo odločiti, na katerem področju zadeve zmanjšati," ugotavlja.

Horvat je v današnji izjavi sicer spomnil, da je tokratni sestanek koalicije v širši sestavi potekal drugič, z namenom kakovostnega in intenzivnega pretoka informacij pa si vsi želijo, da bo tovrstnih srečanj čim več, kar so se tudi dogovorili.

Jurša pa je ob nekaterih informacijah o pestrem dogajanju v DeSUS spomnil, da koalicijsko srečanje ni bilo sklicano zaradi njih. "Zdi se, da je pogosto sestajanje in dogovarjanje praksa v tej koaliciji. Poslušamo se, upam pa, da se tudi slišimo," je poudaril.

Krivec se je odzval tudi na poziv predsednika SD Dejana Židana, da koalicija, opozicija, gospodarstvo in sindikati sedejo za isto mizo ter pripravijo načrt razvoja države. "Zanimivo razmišljanje tistih, ki so se umaknili s funkcije. Tega ne moremo vrniti, njim je verjetno zelo žal," je ugotavljal Krivec. Po njegovem mnenju smo sicer edina država, kjer nekdo poskuša zavirati reševanje resnih razmer in kdo govori tudi o tem, da je koronavirus izmišljotina. "Dokler bomo na tak način komunicirali, bomo imeli velike težave," ocenjuje.

V tej luči vidi tudi opozicijska - po njegovih besedah - procesna nagajanja v DZ, kar je sicer poslovniško dopustno, a so "s tem ponavljanjem šli že malo preko mere". "Upam, da jih bo srečala zdrava pamet. Če se vsi državljani in vsi, ki se s tem ukvarjamo, držimo pravil, bi pričakoval tudi od resnih politikov, da to spoštujejo in pomagajo zadeve rešiti, ne pa, da poskušajo stvari na vsakem koraku oteževati in minirati," je še dodal Krivec.

Glede preiskovalne komisije o nabavi zaščitne in medicinske opreme je pojasnil, da lahko v njej sodelujejo vse poslanske skupine. Tudi v preteklosti so bile že vložene preiskave na isto temo, kjer so se preiskovalni ukrepi naknadno dopolnjevali, "toda po dosedanji pravni praksi in zakonodaji dve preiskovalni komisiji na isto temo ne moreta delovati", je dejal Krivec.

Kot je poudaril Horvat, koalicija kljub nekaterim nasprotovanjem opozicije, ki je izjemno ostra, nadaljuje z delom. Spomnil je, da je Slovenija med najboljšimi državami na svetu, ko gre za ukrepe pri soočanju z epidemijo. Po njegovih navedbah okoli 80 odstotkov ljudi ukrepe vlade in DZ ocenjuje kot primerne.

Jurša pa je povedal, da je bil ob petkovih protivladnih protestih, ki so potekali na kolesih, nekoliko presenečen, da nekateri protestirajo prav v tem trenutku.

Sicer pa so se partnerji danes dogovorili tudi o podpori ministru za gospodarstvo Počivalšku, ki se bo na interpelaciji zagovarjal zaradi očitkov pri nabavi zaščitne in druge opreme, potrebne v epidemiji.

Premier Janez Janša je na Twitterju pojasnil, da je koalicija enotno tudi za sprejem poročila vlade o nabavah zaščitne opreme.