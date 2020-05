Ob dnevu medicinskih sester: »Epidemija dokazuje, da smo temelj zdravstvenega sistema«

Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so največja poklicna skupina v zdravstvu

Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so največja poklicna skupina v zdravstvu. Tudi med epidemijo, ko obremenitve in pričakovanja še bolj presegajo fizične in kadrovske zmožnosti, ohranjajo zdravstveni sistem na vzdržni ravni, opozarjajo v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. Ob tem sporočajo, da se bodo borili za pošteno plačilo.

Kot so ob letošnjemu dnevu medicinskih sester v sindikatu zapisali v sporočilu za javnost, verjamejo, da bo minister za zdravje Tomaž Gantar prepoznal njihov prispevek pri obvladovanju in ohranjanju delovanja zdravstvenega sistema ter čim prej našel čas za delovni sestanek. Na njem želijo ministra opozoriti na težave, s katerimi so soočeni, in predlagati možne rešitve, ki jih ima sindikat že pripravljene.

Pri svojem delu namreč vsi zaposleni v zdravstveni negi tvegajo lastno varnost in zdravje ter zdravje svojih bližnjih, a svoje delo opravljajo s srcem in veliko moralno odgovornostjo. Prav tako so pokazali, da skupaj zmorejo stvari, ki so se še pred meseci zdele nepredstavljive, so zapisali v sindikatu.

"Ta tragična epidemija razkriva, kako nenadomestljivi smo, in dokazuje, da smo temelj zdravstvenega sistema."



Monika Ažman, predsednica Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov

Podobno opozarjajo tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza). "Ta tragična epidemija razkriva, kako nenadomestljivi smo, in dokazuje, da smo temelj zdravstvenega sistema," je povedala predsednica Zbornice - Zveze Monika Ažman. V sporočilu ob dnevu medicinskih sester zato Zbornica - Zveza poziva, da bi morale medicinske sestre zaradi te edinstvene vloge v zdravstvenih sistemih postati odmeven glas tudi v zdravstveni politiki.

Opozorila prihajajo tudi od Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN). Ta poudarja, da se je ogroženost zdravja, predvsem duševnega, pri zaposlenih v zdravstveni negi v času pandemije močno povečala. Predvsem se povečujejo posttravmatski stresni sindrom in druge motnje, povezane z visokim stresom.

Mednarodni dan medicinskih sester obeležujemo vsako leto 12. maja v spomin na rojstvo Florence Nightingale, ki velja za utemeljiteljico sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala formalno izobraževanje za medicinske sestre.

V nekaterih okoljih se medicinske sestre soočajo celo z agresivnimi verbalnimi in fizičnimi napadi, kar še dodatno povečuje stres in njihovo ogroženost. ICN je zato vlade po vsem svetu pozval k dejavnemu preprečevanju napadov na zaposlene v zdravstveni negi, še posebno v tem času, ko je zaradi naporov, potrebnih za boj s pandemijo covida-19, ogroženo njihovo zdravje ter posledično celotno javno zdravje.

Mednarodni dan medicinskih sester obeležujemo vsako leto 12. maja v spomin na rojstvo Florence Nightingale, ki velja za utemeljiteljico sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala formalno izobraževanje za medicinske sestre. Leto 2020, ko mineva 200 let od njenega rojstva, je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic.

