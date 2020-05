Cobainova kitara za več kot milijon dolarjev

Avkcijska hiša Julien's Auction's bo kitaro ponudila na dražbi, ki bo potekala tudi na spletu, začela pa se bo 19. junija

Kurt Cobain na MTV Unplugged

© YouTube

Kitaro, na katero je Kurt Cobain igral na oddaji MTV Unplugged v New Yorku, bo avkcijska hiša Julien's Auction's ponudila na dražbi, ki bo potekala tudi na spletu, začela pa se bo 19. junija. Izklicna cena za elektro-akustično kitaro Martin D-18E iz leta 1959 bo milijon dolarjev. Zasedba Nirvana je v kultni oddaji MTV nastopila 18. novembra 1993, slabih pet mesecev preden je Cobain storil samomor.

Po nastopu je nastal tudi album MTV Unplugged in New York, ki velja za enega najboljših živih glasbenih albumov vseh časov, nagrajen pa je bil tudi z grammyjem za najboljši album alternativne glasbe. Na njem so uspešnice, kot sta About A Girl in Come As You Are, pa tudi priredba skladbe Davida Bowieja The Man Who Sold the World.

Kitara bo pred dražbo na ogled v izložbi londonskega Piccadilly Circus Hard Rock Cafeja od 15. do 31. maja. Na dražbi bodo ponudili še druge predmete iz Cobainove zapuščine. Med njimi po naročilu narejeno in kasneje uničeno črno kitaro Fender Stratocaster, na katero je igral med turnejo In Utero z izklicno ceno 60.000 dolarjev ter sivo srajco z dolgimi rokavi iz videa Heart-Shaped Box za 10.000 dolarjev.

Oktobra lani so za 334.000 dolarjev prodali od cigaret ožgano jopico, ki jo je Cobain nosil v oddaji MTV Unplugged, papirnat krožnik, s katerega je jedel pizzo, nato pa nanj napisal seznam pesmi, ki so jih zaigrali na koncertu v washingtonskem klubu, pa je bil prodan za 22.400 dolarjev.