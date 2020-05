Pomagajmo si še v praksi, ne le s puhlimi besedami na tiskovnih konferencah!

Pozivam ministrstvo za izobraževanje, da na nekaj vzorčnih šol in vrtcev pošlje svoje strokovnjake, direktorje direktoratov, sekretarje, svetovalce predmetnih skupin … in nemudoma demonstrirajo izvedbo svojih smernic in priporočil, za katere mnogo učiteljev in ravnateljev trdi, da so neživljenjski in v praksi neizvedljivi

Z upanjem me navdaja dejstvo, da smo v zadnjih dneh priča tudi vse bolj množičnim osebnim zapisom učiteljev, ki dosegajo skoraj 3000 delitev ...

V ponedeljek smo bili priča fiasku novinarske konference ob zagonu izobraževalnega sistema. Pričakovali smo ministrico, predstavnika NIJZ in ZRSŠ. Namesto ministrice smo dobili državnega sekretarja, za katerega sem začela po nekaj minutah trepetati, ali bo zdržal do konca, kajti njegova trema je bila tako očitna, da se ti je človek zasmilil. Ga pa povsem razumem, tudi sama bi bila tik pred kolapsom, če bi morala te neživljenjske dokumente predstavljati javnosti. O vsebini povedanega raje ne bom, saj tiskovna konferenca, če se temu sploh lahko tako reče, ni pojasnila praktično nobene zagate, s katero si danes belijo glave vodstva šol in vrtcev.

Morda je bila največja cvetka ta, da je državni sekretar na novinarsko vprašanje, kako se bo šolal devetletnik, ki bo 9 ur sam doma, odgovoril: »Mislim, da se verjetno ne bo šolal v tistem času, ko bo sam doma, če bo sposoben, seveda, se bo, sicer bo pa to delal takrat, ko bodo doma starši.«

Kot državnemu sekretarju in bivšemu ravnatelju bi mu vendarle moralo biti jasno, da bo ta nesrečen, po njegovo »nesposoben« devetletnik, podvržen tudi ocenjevanju znanja, da se bo moral povezati na daljavo, oddati gradivo, nemara odgovarjati na vprašanja učitelja v konferenci … Po mnenju sekretarja naj ta otrok počaka, da se njegova mama, npr. trgovka, zdravnica, frizerka, čistilka …, vrne domov. Potem pa radostno z otrokom k pouku in k pridobivanju »dobrih, prijaznih in spodbudnih ocen«. Učiteljica pa tako čaka na drugi strani računalnika, saj je vendar človek.

Predstavnika ZRSŠ na tiskovni konferenci v ponedeljek sploh ni bilo, ampak ga je vladni predstavnik napovedal za danes. Zakaj ločeno, ni pojasnil nihče. Je bilo pa zelo priročno, saj se je sekretar ob neprijetnih vprašanjih izgovoril na ZRSŠ, kot se bo danes verjetno predstavnik ZRSŠ izgovarjal na MIZŠ, ki ga danes na tiskovni verjetno ne bo.

Mimogrede, še ena o strokovni pomoči ZRSŠ – v študijski skupini za slovenščino ZRSŠ lahko od 6. 5. vpisujemo v poseben dokument vprašanja in dileme, povezane s preverjanjem in ocenjevanjem znanja v pogojih izobraževanja na daljavo v posebnih razmerah. Pisni odgovori naj bi bili podani danes, 12. 5. To je tipičen dokaz, kako ZRSŠ nima nobenega občutka, kaj se v praksi, ne v njihovih dokumentih, dogaja. Kaj bomo 12. 5. učitelji debatirali, kako ocenjevati, če pa to počnemo že od prejšnjega tedna? Pa mimogrede, vse slovenske osnovnošolske učiteljice slovenščine so zastavile 5 vprašanj. Obstajata samo dve možnosti – ali so vsem vse stvari glede ocenjevanja jasne ali pa je ta pomoč ZRSŠ 12. 5. jalova.

Vprašanj novinarjev na ponedeljkovi tiskovni konferenci je bilo zelo malo, prijeten studijski glas gospe se je v imenu novinarja, ki ga tam ni bilo, zahvalil za vsak prazen odgovor in svet ter zagon izobraževalnega sistema sta tekla dalje. Podvprašanj novinarjev ob neodgovoru praktično ni, ker jim nihče ne omogoča videokonferenc, čeprav vesoljna Slovenija že tedne funkcionira prav preko njih, od šol pa do celo frizerk, kot smo lahko brali. Vsi imamo videokonference, razen novinarjev?!

Ministrica se vse od okrožnice, ki nam je bila posredovana v petek, 8. 5. 2020, v večernih urah, v medijih ni več pojavila, vsaj sama je nisem zasledila, prav tako ni bilo nobene objave na uradnem FB MIZŠ in ministrice na to temo. Kam so izginile vse tiste radostne objave »pouk na daljavo teče dobro«, s katerimi nas je nekaj tednov sleherni dan razveselila ministrica oz. MIZŠ, takoj ko smo prileteli na socialna omrežja? Kam je izginila radost ob verjetno najbolj zaželenem trenutku v izobraževalnem sistemu, ko se pouk v šolah spet vzpostavlja? Zakaj na to temo ni nobene objave na prej tako ažurnih in radostnih FB straneh MIZŠ in ministrice? Vendarle gre za prelomnico, ki bi jo bilo treba proslaviti tudi na socialnih omrežjih, se vam ne zdi?

No, zato pa toliko bolj vre po FB straneh raznih skupin, kjer se zbirajo učitelji in starši. Z upanjem me navdaja dejstvo, da smo v zadnjih dneh priča tudi vse bolj množičnim osebnim zapisom učiteljev, ki dosegajo skoraj 3000 delitev (Jure Ausec).

Priporočila NIJZ in ZRSŠ, ki so prispela v petek zvečer z okrožnico, so norost, ki je neizvedljiva - od učitelja terjajo toliko higienskih predpisov, da bo v nenehnem strahu, da bo koga ogrozil in mu bo praktično onemogočeno kakovostno izvajanje izobraževalnega procesa, ki pa v priporočilih ZRSŠ od njega terjajo nemogoče. Hkrati pa od njega (s krepko pisavo!) terjajo, naj lastne tesnobe ne prenaša na učence?!

Razrede moramo deliti na skupine, pri čemer naj bi upoštevali prijateljske stike med otroki (danes še nimamo pojma, koga od njih bodo starši zadržali doma in kaj bo z njihovim poukom), nadzorovati moramo sleherni korak posameznika. V 1. triadi razrednik v mnogih primerih ne bo imel stika s celim razredom, ampak se mora s součiteljem povezovati in skupaj načrtovati pouk. Ta drugi učitelj dejansko nima pojma o številnih specifikah otrok, niti nima celostnega vpogleda v pouk na daljavo, ki ga je do zdaj razrednik izvajal. Kdaj bodo učitelji vse to uskladili med sabo in še hkrati na daljavo poučevali otroke, ki bodo ostali doma? Učenci učnih pripomočkov po ZRSŠ ne nosijo domov.

Priporočil za devetošolce še ni. Ali tudi oni ne bodo nosili stvari domov - torej odpade učenje doma? Čemu se potem vračajo 25. 5., tik pred koncem?! Učitelji namreč že pridobivamo njihove ocene, ker morajo biti do 11. 6. vse zaključene zaradi vpisa v srednjo. Devetošolci se vračajo v čas, ko so večinoma že imeli zaključeno, ko smo z njimi delali analize NPZ, redki so še popravljali ocene, v vmesnem času pa so se pospešeno pripravljali na valeto, predajo ključa - torej radostni del zaključka šolskega leta, ki letos odpade. Za kakovostno pridobivanje ocen, ki vključuje utrjevanje, preverjanje znanja, ki mu sledi še proces ocenjevanja, v živo ne bo več časa. Se bojim, da bomo tudi njih v večini primerov le varovali po zaporniškem sistemu, saj bodo ocene v večini že pridobili na daljavo.

Pa da se vrnem v 1. triado. Razred bo razdeljen v vsaj dve skupini. Priporočila ZRSŠ govorijo o individualnem delu, pri čemer naj bodo navodila diferencirana in individualizirana. Kako, če bo v razred prišel učitelj, ki ne bo poznal vseh specifik? Poleg tega terjajo, da slovenščino in matematiko po možnosti uči isti učitelj - torej za isti oddelek mora biti narejen še prilagojen urnik? Organizirati mora še pomoč šibkejšim učencem, hkrati pa se mu priporoča še medpredmetno povezovanje. Samo proces prehranjevanja bo požrl dobršen del pouka zaradi higienskih ukrepov, da ne govorim o odhodih na WC v prvi triadi, ki v nekaterih primerih še vedno terjajo pomoč učitelja.

Sploh se še nisem dotaknila jutranjega varstva podaljšanega bivanja in povezovanja učiteljev s starši v okviru govorilnih ur in roditeljskih sestankov, kot to priporoča ZRSŠ.

Vodstva šol pa morajo vse ta določila spraviti v resničnost, pri čemer danes še nimajo podatka, koliko učiteljev in učencev se bo dejansko lahko vrnilo. Neuradno se govori o visoki številki manjkajočih učiteljev, ki se danes poleg pouka na daljavo ukvarjajo še z birokracijo pridobivanja zdravniških potrdil, če so sami v rizični skupini oz. njihovi ožji družinski člani.

Imam konkreten predlog – pozivam ministrstvo za izobraževanje, da na nekaj vzorčnih šol in vrtcev pošlje svoje strokovnjake, direktorje direktoratov, sekretarje, svetovalce predmetnih skupin … in nemudoma demonstrirajo izvedbo svojih smernic in priporočil, za katere mnogo učiteljev in ravnateljev trdi, da so neživljenjski in v praksi neizvedljivi. Slovenski učitelji in ravnatelji smo zelo povezani med seboj, zato sem prepričana, da bodo ti ravnatelji in učitelji vzorčno izbranih šol noč in dan te rešitve teoretikov v praksi pripravljeni posredovati naprej. Pomagajmo si še v praksi, ne le s puhlimi besedami na tiskovnih konferencah!