Prve razpoke v koaliciji: DeSUS in SMC z nežno kritiko SDS

V SMC pravijo, da ne morejo "obupati že ob prvi oviri", DeSUS pa se od zadnjega soliranja SDS prav tako zgolj distancira. Predsednico upokojenske stranke moti predvsem to, da "vsebinsko delo motijo osebni ideološki pogledi". Če bodo slednji prevladovali, pravi, da bodo "razmislili o nadaljnjem sodelovanju".

Ministrska ekipa Janševe vlade

V nekaterih političnih strankah, tako koalicijskih kot opozicijskih, so se kritično odzvali na ponedeljkov zapis premierja Janeza Janše o medijih, ostri pa so tudi do spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji. V koalicijskih SMC in DeSUS se od dopisa distancirajo.

Zunanji minister je v spremnem dopisu, poslanemu Evropski komisiji, opisal svoje videnje delovanja slovenskega pravosodja. Med drugim je pojasnil, da se številni sodni postopki končajo, ker zadeve zastarajo, številne sodbe ustavnega sodišča pa niso bile implementirane.

V SMC s spremnim dopisom po trditvah vodje poslanske skupine Janje Sluga niso bili seznanjeni, ne jemljejo ga kot stališče vlade in se od njega distancirajo. Po njihovem mnenju ruši ugled sodstva in navzven škoduje ugledu Slovenije.

V SMC menijo, da samo poročilo prikazuje stanje na podlagi dejstev, verodostojnih in konkretnih podatkov, ki govorijo sami zase, in torej ne potrebuje dopolnitve. Tako upajo, da bo Evropska komisija svoje poročilo pripravila na podlagi objektivnih dejstev v vsebini poročila, in ne na podlagi priloženega dopisa. V SMC so sicer po besedah Sluge zadovoljni, da podatki govorijo v prid temu, da se je stanje na področju sodstva v Sloveniji izboljšalo.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je na Twitterju ugotavljal, da se stanje v pravosodju izboljšuje, vendar z njim ne morejo biti zadovoljni. Preveč je zastaranj v odmevnih primerih, nekatera kljub dokazom ne doživijo sodnega epiloga, je opozoril in dodal ključnike Teš6, DUTB in IranGate. V NSi na tem področju pričakujejo napredek, ob čemer je Tonin spomnil na zaveze iz koalicijske pogodbe.

Do Logarjevega zapisa pa je bila v popoldanski izjavi kritična predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Nedopustno se ji zdi, da se medresorsko usklajeno poročilo pospremi z dopisom, ki odraža osebne poglede.

"Znotraj koalicije nas zanima zgolj izpolnjevanje tistih vsebin, h katerim smo se zavezali. Distanciramo se od različnih osebnih prepričanj in tudi dopisov, ki so jih posamezniki pisali in se pod njih podpisovali z imeni," je še dejala Pivec. Tako se je odzvala tudi na Janšev zapis z naslovom Vojna z mediji, v katerem je kritičen do medijev in še posebej do dveh največjih televizijskih hiš.

Pojasnila je, da Janševega zapisa sicer še ni uspela prebrati. A kot je poudarila, je izjemno moteče, da vsebinsko delo motijo osebni ideološki pogledi. Če bodo ti prevladali nad izvajanjem zavez iz koalicijske pogodbe, bodo razmislili o nadaljnjem sodelovanju, je opozorila. Zanimivo, da jo je ob vseh spornih korakih, ki jih je do zdaj storila Janševa vlada oziroma stranka SDS, zmotil šele Janšev zapis o medijih na Facebooku. Zakaj je bila tiho vse do zdaj?

Do Janševega zapisa so ostri v še eni koalicijski stranki - SMC, ki je prav tako v Janševo vlado, kljub neštetim opozorilom, stopila zavestno. "Še vedno verjamemo v profesionalnost, samostojnost in neodvisnost medijev. Takšen način komuniciranja politike z mediji zagotovo ni nekaj, kar bi prispevalo k večji verodostojnosti obeh strani, medijev in politikov," je prepričana poslanka SMC Janja Sluga.

Na vprašanje, kako dolgo bodo to v koaliciji še tolerirali, pa je odgovorila z besedami: "Upam, da se strinjamo, da nikoli in nikdar ne moremo obupati že ob prvi oviri. Vsako oviro je treba pogledati skupaj, z vseh strani, se pogovoriti in videti, kako naprej."

Tonin pa je na Twitterju navedel, da imajo mediji in politiki veliko odgovornost, resnica pa da je tista vrednota, ki jo je dolžan zasledovati vsak politik in tudi medij. "Objektivnost pri poročanju gradi demokracijo, pristranskost jo onemogoča," je dodal.

V delu opozicije so Janšev zapis in Logarjev spremni dopis glede vladavine prava označili kot nesprejemljiv. Glede slednjega bodo zahtevali sklic skupne seje odborov DZ za zunanjo politiko in za pravosodje, so pojasnili v SD.

Da poročilo, ki so ga pripravile strokovne službe, minister za zunanje zadeve pokomentira z osebnim pismom, je po mnenju nekdanje ministrice za pravosodje Andreje Katič nesprejemljivo. Od aktualne ministrice Lilijane Kozlovič pričakuje, da bo odločneje stopila v bran pravosodnim organom. Ob tem pa je Katičeva pojasnila, da jih je zmotil predvsem način, na katerega je pismo napisano. Ko vidni politik, kot je zunanji minister, izraža nestrinjanje z odločitvami, ki jim niso všeč, po njenem mnenju ruši neodvisnost sodstva.

"Očitno je zunanji minister svojo pozicijo zlorabil v politične interese svoje stranke," je ugotavljala evropska poslanka Tanja Fajon. Po njenem mnenju to Slovenijo v času, ko se bližamo predsedovanju EU, postavlja stran od jedrne Evrope, vodi v višegrajsko skupino, postavlja se nad vladavino prava, ki je danes temeljna vrednota EU.

Janšev zapis pa je Fajonova označila za sramotilen, nedopusten in nizkoten, kot zlorabo institucije predsednika vlade proti svobodi medijev. Ugotavlja, da Janša v zapisu uporablja zaskrbljujoč jezik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dejala je še, da jo kolegi v Bruslju že pogosto sprašujejo o dogajanju v Sloveniji in zaskrbljeno spremljajo razmere.

Koordinator Levice Luka Mesec je danes ocenil, da je Janša v pismu uporabil populistično retoriko spodkopavanja medijev in avtoritet v družbi. Vendar pa po mnenju Mesca s tem Janša samo kaže svoje "avtoritarne tendence". Tudi Logarjev dopis je Mesec označil za nesprejemljiv in dodal, da imamo opravka s praksami, ki jim v demokratični državi ne bi smelo biti mesta.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec se je odzval na Twitterju. "Namesto, da vlada vsak dan objavlja napake prejšnje vlade in nekorektna pisma predsednika vlade o slovenskih medijih, naj se raje posveti izhodni strategiji za ekonomijo. Zdravstveno smo (zaenkrat) zmagali, gospodarsko in družbeno pa ne vem, če bomo. S takimi ravnanji zagotovo ne," je prepričan.