Avstrija odpira mejo z Nemčijo

Avstrijska vlada si želi, da bi kmalu podobne dogovore sklenili tudi z ostalimi sosednjimi državami

Mejni prehod Korensko Sedlo

Ob umirjanju razmer ob pandemiji novega koronavirusa želijo države počasi odpreti meje, saj se bliža turistična sezona. Od petka bodo na meji med Avstrijo in Nemčijo izvajali le še posamezne naključne preglede, 15. junija pa bodo meje odprli v celoti. Od 13. maja so odprti dodatni manjši mejni prehodi, kar je v skladu z dvostopenjskim načrtom, ki ga podpira nemška kanclerka Angela Merkel.

Že v sredini marca je Avstrija kot številne druge države vzpostavila nadzor na meji, vstop pa dovolila le z dokazilom o neokuženosti. Medtem so omilili ukrepe in vstop v državo dovolili tudi za obiske svojcev in dnevne migrante.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je naložil ministrici za zadeve EU Karlone Edtstadler in zunanjemu ministru Alexandru Schallenbergu, naj skušata podobne dogovore o postopnem odpiranju mej skleniti tudi s preostalimi sosednjimi državami, a le pod pogojem, da imajo epidemijo pod nadzorom.

Glede na epidemiološko sliko, bi lahko Avstrija že prej odprla meje z nekaterimi drugimi sosedami. Razmere v Nemčiji se namreč v primerjavi z Avstrijo in večino njenih drugih sosed slabše. Na tisoč prebivalcev imajo v Nemčiji dva primera okužb, v Avstriji 1,8. Precej boljše so razmere vzhodno in južno od Avstrije, kjer imajo po manj kot en primer na tisoč prebivalcev. V Sloveniji je ta vrednost 0,7.

Pri APA še izpostavljajo, da je med avstrijskimi sosedami epidemiološka slika najboljša na Slovaškem in v Sloveniji, kjer dnevno beležijo po manj kot deset primerov. Opozarjajo pa, da ima Slovenija po njihovih podatkih še okoli 1100 trenutno okuženih, kar je podobno kot v Avstriji, ki ima štirikrat več prebivalcev.