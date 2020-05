75 let Primorskega dnevnika

Ob obletnici so pripravili posebno izdajo, v kateri sta svoje misli o pomenu dnevnika strnila tudi predsednika Slovenije in Italije

Primorski dnevnik, dnevnik Slovencev v Italiji, je prvič izšel 13. maja 1945 v takrat osvobojenem Trstu in sodi med najstarejše slovenske dnevnike. Že pred tem je v obliki njegovega predhodnika od leta 1943 izhajal Partizanski dnevnik. Ob obletnici so pripravili posebno izdajo, v kateri sta svoje misli o pomenu dnevnika strnila tudi predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella. V pismih, ki sta objavljeni v slovenščini in italijanščini, sta izpostavila povezovalno vlogo, ki jo ima časopis med državama, ter njegov prispevek k ohranjanju kulturne raznolikosti in slovenske identitete v Furlaniji-Julijski krajini.

"Vaš časnik ima neprecenljivo vlogo in je pomemben vezni člen med Slovenci na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Obletnica Primorskega dnevnika sovpada s koncem druge svetovne vojne in začetkom novega poglavja v odnosih med Slovenijo in Italijo, ki so velike prelome doživeli z osamosvojitvijo Slovenije, njenim vstopom v Evropsko unijo in schengensko območje. S tem je meja med državama, ki je zarezovala v nacionalno tkivo, postala meja, ki združuje. Verjamem, da bodo pregrade, ki jih je povzročila epidemija, kmalu odpravljene," je v pismu zapisal Pahor.

Italijanski predsednik je spomnil na pomen manjšin, ki po njegovem mnenju niso le vir bogastva za območja, na katerih živijo, temveč so tudi neprecenljivo gonilo za medsebojno spoznavanje, mostovi dialoga, ki bogatijo dvostranske odnose v vseh razsežnostih, vključno s temeljno vrednoto, in sicer solidarnostjo, ki je v teh zahtevnih tednih postavljena na resno preizkušnjo. Primorski dnevnik s svojim glasom bogati obširno dediščino svobodnega tiska v Italiji, obenem pa stoji kot branik kulturne raznolikosti Italije.

Oba sta omenila še eno pomembno obletnico, in sicer 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu 13. julija. Pahor je izrazil upanje, da bo stavba kmalu vrnjena tržaškim Slovencem.

V jubilejni izdaji Primorskega dnevnika so objavili še pričevanja odgovornega urednika Igorja Devetaka in treh nekdanjih urednikov ter reportažo o tem, kako nastaja vsakodnevna zgodba dnevnika. Prilogo so obogatili s spomini oziroma željami številnih bralcev in bralk.