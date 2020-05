Koronavirus ni nastal v laboratoriju

Izvora novega koronavirusa še ni mogoče dokazati, teorija, ki nakazuje načrtno manipulacijo, pa ni verjetna, so ugotovili avtorji strokovnega članka v znanstveni reviji Nature

»Zaskrbljujoč dodaten znak, da je covid-19 nastal v laboratoriju,« je Matej Lahovnik, vodja vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo, na Twitterju komentiral tvit druge uporabnice družbenega omrežja, ki je delila povezavo na članek ameriškega Washington Posta.

Avtorica članka je ugotavljala, da so v ameriških bolnišnicah zaznali večje število obolelih za covidom-19, ki so bili srednjih let in so doživeli možgansko kap. Statistično je povezava med obolelostjo za covidom-19 in možgansko kapjo v tej starostni skupini premočna, da bi bila naključna, so poročali pri Washington Postu. Toda avtorica v besedilu ni ne navajala ne namigovala na možnost, da bi virus sars-cov-2 nastal v laboratoriju.

Matej Lahovnik

Katera informacija v objavi, ki jo je delil, naj bi bila »zaskrbljujoč dodaten znak«, da je novi koronavirus rezultat inteligentnega načrta, Lahovnik v odgovoru na vprašanja Razkrinkavanja.si ni pojasnil. Prav tako ni pojasnil, katere druge informacije naj bi še podpirale to teorijo.

Zakaj je možno sklepati, da je novi koronavirus nastal evolucijsko in zato nima lastnosti, ki bi nakazovale na načrtno manipulacijo, si lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.