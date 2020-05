Atentat na Evropo

Razsodba nemškega ustavnega sodišča, da je Evropska centralna banka protipravno odkupila državne obveznice članic evrskega območja, bo globoko spodkopala Evropsko unijo

Predsednik nemškega ustavnega sodišča Andreas Voßkuhle

Najnovejša razsodba nemškega ustavnega sodišča v zvezi s programom centralne banke EU za odkupovanje državnih obveznic je neživljenjska in arogantna, lahko bi celo rekli, da je smešna in nevarna. Neživljenjska je zato, ker so sodniki z njo stopili na teren, ki ga očitno slabo poznajo. Od centralne banke zahtevajo, da se ravna po načelu sorazmernosti. Frankfurtski varuhi valute bi se torej pred sprejemanjem odločitev vedno morali vprašati, ali njihov poseg ni pretiran. Vendar je za centralne banke nekaj običajnega, da posegajo po nesorazmernih ukrepih, saj drugače pogosto ni mogoče narediti vtisa na trge in preplašiti špekulantov.