Pismo evropski komisarki: Hojseve trditve ne držijo, prepričajte se sami

Piščalka, iniciativa za zaščito žvižgačev, svobode medijev in vladavine prava, opozarja na sporne vladne ukrepe

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs, reden gost na Nova24TV, televiziji, na kateri je bil pred kratkim še direktor

© Nova24TV / YouTube

Piščalka – iniciativa za zaščito žvižgačev, svobode medijev in vladavine prava –, ki je nastala iz Facebook skupnosti Skupina podpore Ivanu Galetu (ta ima že več kot 74 tisoč podpornikov), je pisala odprto pismo Veri Jourovi, podpredsednici Evropske komisije in evropski komisarki za vrednote in transparentnost. Gre za odziv na telefonski pogovor, ki ga je Jourova imela z notranjim ministrom Alešem Hojsom, v katerem ji je slednji zatrdil, da je »skrb za varnost novinarjev in preostalih državljanov prioriteta vlade«.

V Piščalki evropsko komisarko opozarjajo, da ministrova trditev ne drži in jo vabijo, da si stanje medijske svobode ter vladavine prava ogleda na lastne oči, da si bo lahko ustvarila pravo sliko. V pismu opozarjajo na pritiske, ki so jih pod aktualno vlado deležni mediji in novinarji in seveda tudi žvižgač Ivan Gale.

Donedavni direktor Nova24TV Aleš Hojs, zdaj minister v Janševi vladi, evropski komisarki zagotavlja, da je z medijsko svobodo v Sloveniji vse v redu.

Poleg tega opozarjajo tudi na številne kadrovske menjave v varnostnih, obrambnih in medijskih institucijah ter tudi na ugašanje protikorupcijskih mehanizmov z administrativnim paraliziranjem nevladnih organizacij (na področju varovanja okolja in drugod).

Navajajo tudi, da ima vladajoča politična stranka SDS v lasti ker nekaj medijev, med drugim tudi televizijski kanal Nova24TV, katere direktor je bil do prevzema ministrskega položaja prav Aleš Hojs, ki evropski komisarki zdaj zagotavlja, da je z medijsko svobodo v Sloveniji vse v redu.

Pismo, v katerem so sistematično popisane poteze te vlade, ki po njihovem mnenju ogrožajo stanje demokracije, pa so zaključili z naslednjimi besedami: »Očitna regresija politične kulture in transparentnosti v Sloveniji v zadnjih dveh mesecih je zdramila splošno javnost in podala močan razlog za nezaupanje do trenutne vlade. Nasičena z brezbrižnostjo, sovražnostjo in domnevno dovzetnostjo za korupcijo, je to nestabilna sestava, ki bi morala biti z strani pristojnih evropskih inštitucij podrobneje pregledana glede nezakonitih ravnanj in kršitev evropskih konvencij.«