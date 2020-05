Aplikacija za hitrejši pretok turistov čez mejo

Aplikacija je podobna dovolilnici, ki so jo do pred kratkim uporabljali hrvaški državljani, če so potovali zunaj kraja prebivališča

Mejni prehod Dragonja

© Wikipedija

Po besedah hrvaškega ministra za turizem Garija Cappellija so pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pospešila pretok turistov čez mejo. Aplikacija je podobna hrvaški dovolilnici, ki so jo do pred kratkim uporabljali hrvaški državljani, če so potovali zunaj kraja prebivališča. Predstavili jo bodo 16. maja v Ormožu na srečanju slovenskega in hrvaškega ministra za notranje zadeve, Aleša Hojsa in Davorja Božinovića.

V pogovoru za regionalno televizijo N1 je Cappelli ocenil, da bo na Hrvaško prihajalo vedno več slovenskih turistov, saj po vrnitvi v Slovenijo ni več obvezna karantena.

Z aplikacijo se bodo lahko turisti vnaprej prijavili s podatki o tem, kam gredo in kje bodo bivali, na ta način pa bi tudi skrajšali čakalne dobe ob vstopu v državo. Nadzor potnikov je še vedno potreben, saj Hrvaška še ni v schengenskem območju.

Cappelli je še dejal, da ne pričakuje bistvenih sprememb cen turističnih storitev na Hrvaškem, saj bodo ponudniki počakali na odziv trga, od katerega bo odvisno, ali bodo znižali cene. Povedal je, da so turisti odpovedali večino rezervacij za junij, ne pa tudi za julij in avgust.

Po ocenah naj bi imeli letos na Hrvaškem med 25 in 30 odstotkov prihodkov od turizma v primerjavi z lanskim letom, ko so imeli več kot deset milijard evrov prihodkov.