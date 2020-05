Od ponedeljka na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 50 ljudi

Po preklicu epidemije novega koronavirusa je vlada začela s sproščanjem ukrepov

Protestno polaganje stopal pred parlamentom. Policija je legitimirala zgolj tiste, ki so »izrazili svoje mnenje«, preostale je pustila pri miru. Zdravstveni inšpektorat je dobil 65 prijav. (22. aprila 2020)

© Borut Krajnc

Na dopisni seji 15. maja je vlada izdala odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, s katerim je od 18. maja dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, vendar le, če je mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Z uveljavitvijo sprejetega odloka bo prenehal veljati prejšnji odlok, ki je prepovedoval zbiranje na javnih mestih za ljudi, ki niso iz istega gospodinjstva ali ožji sorodniki. Pri javnih prireditvah mora organizator zagotoviti, da bodo ljudje spoštovali ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Še vedno so prepovedane vse prireditve, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo (veselice, koncerti) in zato ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi. Prepovedano je tudi zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi.

Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada preverjala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče, in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi uporabljajo še naprej.

Z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ni dovoljena prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih. Prav tako so prepovedana vsa zbiranja na javnih krajih in mestih, če se zbira več kot 50 ljudi.

