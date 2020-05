FOTO + VIDEO: V Ljubljani na protivladnih protestih ponovno več kot 10.000 ljudi

Slabo vreme ni ustavilo kolesark in kolesarjev

Trg republike danes

© YouTube / DJND

Kljub slabemu vremenu so se na ulice slovenskih mest znova podali številni protestniki in protesnico, ki so večinoma s kolesarjenjem izražali nezadovoljstvo z ravnanji trenutne vlade Janeza Janše. Največ se jih je tudi ta teden zbralo v prestolnici, po neuradnih ocenah najmanj toliko kot prejšnji petek, torej več kot deset tisoč. Večinoma so protestirali na kolesih, nekateri pa tudi s skiroji, rolkami in peš. Protest je tudi ta teden potekal mirno in v skladu s pravili.

Protestniki so že četrti petek zapored v znak protesta zvonili s kolesarskimi zvončki in trobili s trobljami, slišati je bilo že znane vzklike "lopovi" in "svobode ne damo". Zgodil se je tudi nenavaden incident, saj je policija zasegla transparent, na katerem je pisalo "smrt fašizmu, svoboda narodu", geslo, ki so ga uporabljali osvoboditelji partizani OF.

Proteste organizira več družbenih iniciativ, iz katerih je tudi skupina na Facebooku, ki podpira uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana Galeta (ima že več kot 75.000 članov), ki je v oddaji Tarča javno razkril sporne prakse in pritiske Janševe vlade.

Nekateri protestniki vladi očitajo netransparentno delovanje, celo korupcijo in krajo davkoplačevalskega denarja.

Transparent na današnjih protivladnih protestih

© Gašper Lešnik

Dodatno pa je predvsem nevladne organizacije razjezilo nedavno sprejetje novele zakona o ohranjanju narave, ki omejuje nevladne organizacije pri sodelovanju v postopkih pridobivanj dovoljenj. Zato so se danes s kolesi zapeljali tudi do ministrstva za okolje, da bi tam sporočili, da narave, rek in drugih danosti ne dajo. "Kdor grabi po naravi, bo dobil po prstih," so zapisali na enega od transparentov.

Četrte je zmotila "aroganca" oblasti in njen "podcenjujoč in neprimeren odnos" do državljanov, medijev in drugih. Slišati je bilo tudi kritike do ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja zaradi spremnega pisma k poročilu o vladavini prava, v katerem je kritičen do pravosodja v Sloveniji.

V prestolnici so se kolesarji zapeljali po nekaterih cestah, po Slovenski, Aškerčevi, Prešernovi, Tivolski in delu Dunajske, znova pa so krožili tudi po deloma zaprtem Trgu republike pred poslopjem DZ. "Tako na meji kot v Ljubljani, ograja mora pasti," pa so protestniki vrnili s transparentom.

Minuli teden so proteste podprle tudi nekatere opozicijske stranke, a so jim nekateri državljani sporočili, naj ne nabirajo političnih točk na njihov račun. "Ne levi ne desni, svobodni in zaposleni," je bilo danes prebrati na enem od transparentov.

V Mariboru je bilo ključno prizorišče znova Trg Svobode, tudi tam pa so se kolesarji podali tudi na vožnjo po mestu. Zbrali so se tudi v Kopru in Celju, a v manjšem številu kot v prestolnici.

V8BvaY3MAyM

AMHhTEBwzgk