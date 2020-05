»V primeru atentata na Janšo sledi državljanska vojna«

Razumevanje janšizma skozi propagandni stroj Nova24TV

Dejanski naslov na portalu Nova24TV

Stvari se radikalno slabšajo, ne samo atentat, madžarski lastniki slovenskih strankarskih občil so napovedali državljansko vojno. V ne-njihovi državi. No, daleč smo prišli – in ali gre še dlje, še nižje?

Propagandizem, psihopolitika sovraštva in victim playing, kjer se tudi pojasnilo dr. Barbare Rajgelj mimogrede izgubi in postane odveč, ker ga takoj preglasi nova manipulacija.

Atentat na Janšo, domača državljanska vojna? Slednja označuje spopad med skupinami v državi, v katerem so vse strani zmožne oborožiti svoje podpornike, poteka pa s ciljem pridobitve ali obdržanja nadzora nad državo ali celo z namenom ustanovitve samostojne države.

Za nekatere je dogajanje v Jugoslaviji po 25. juniju 1991 ustrezalo osnovni definiciji državljanske vojne, saj je šlo za spopad različnih oboroženih skupin, ki so imele svoje jasno izražene politične in ekonomske cilje.

No, da madžarski lastniki slovenskih strankarskih propagandnih občil govorijo o državljanski vojni v Sloveniji, jo celo napovedujejo, se zdi že skoraj vmešavanje v zadeve tuje države.

Vendarle pa je nekaj dramatično resničnega v takšnih poudarkih: sovraštveni govor, verbalna intoksikacija, epidemija iskanja in ustvarjanja sovražnikov nas bo prej ali slej do njih, poudarkov namreč, pripeljala.

Nas lahko situacija popelje dlje od tega? Predstavljajmo si to, kar je filozof Robert Solomon, raziskovalec čustev, opisal kot hidravlični model razlage duha: čustva so kot tekočina, ta je pod pritiskom in končno lahko pripelje do eksplozije. Stanje jeze lahko eksplodira na način, kot se tekočina nabira v posodi, se končno prelije ali dvigne pokrovko.

Privzemimo, da je družbena intoksikacija s prelivanje sovraštva nekaj podobnega: podobna je tekočini, podobna je vreli vodi, v katero je premier v svoji nedavni basni položil žabo, in potem pride do svojega konca – ker se pač v neskončnost ne more nadaljevati.

Kaj o janšizmu pravi Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU?

© FRAN

Zapis je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES >>