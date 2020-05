V Sloveniji zgolj 37 odstotkov LGBT+ populacije odprte glede svoje spolne identitete

Na mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji odločno proti diskriminaciji LGBT+ oseb

Lanska (prva) parada ponosa v Mariboru

© Marko Pigac

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji, 17. maju, se vrstijo odločni pozivi proti diskriminaciji LGBT+ oseb. LGBT+ osebe morajo biti vedno zaščitene pred nasiljem doma in v javnosti, tudi med krizo zaradi pandemije covida-19, je poudarila generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić.

Evropske države morajo po njenih besedah storiti več, da bi naslovile izzive, s katerimi se srečuje skupnost lezbijk, gejev, biseksualnih in transseksualnih oseb, je pozvala ob mednarodnem dnevu.

V času pandemije so se neenakosti, s katerimi so se neprivilegirane skupine soočale že prej, po njenih besedah še poglobile. Mlade osebe iz LGBT+ skupnosti, ki so bile vedno stigmatizirane in potisnjene na rob družbe, so zdaj izpostavljene še večjemu tveganju za sovražni govor in nasilje, je navedla.

V zadnji anketi je v Sloveniji 37 odstotkov anketiranih oseb LGBTI dejalo, da so zelo ali dokaj odprti glede svoje spolne identitete. Povprečje v članicah EU pa je bilo deset odstotnih točk več.

Po ugotovitvah Agencije EU za temeljne pravice (FRA)je v zadnjem desetletju na splošno doseženega le malo napredka z obravnavanega področja. Čeprav se v nekaterih članicah EU spodbuja enakost spolnih manjšin, je na splošno vidno, da se osebe LGBT+ povsod še vedno spopadajo z negativnimi izkušnjami in v vsakdanjem življenju ne morejo biti tisto, kar so, so zapisali.

Ugotavljajo, da je zdaj več tistih lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb (LGBTI), ki ne skrivajo svoje spolne usmerjenosti in identitete. Vendar pa se še vedno soočajo s strahom, nasiljem in diskriminacijo, kažejo podatki agencije.

Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je bil prvič obeležen leta 2005. Poteka v spomin na 17. maj 1990, ko so umaknili homoseksualnost z mednarodne klasifikacije bolezni, ki jo vodi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).