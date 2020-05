Na Hrvaško je v zadnjem tednu vstopilo že več kot 7000 slovenskih državljanov

Od 9. maja na Hrvaško vstopilo več kot 14.000 tujih državljanov, od tega je bilo več kot polovica Slovencev

Za lažje prehajanje meje, ob upoštevanju zdravstvenih razmer, sta se v soboto izrekla tudi notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović na srečanju v Ormožu.

Potem ko je Hrvaška 9. maja med rahljanjem epidemioloških ukrepov vnovič odprla meje za tujce, je v tednu dni v državo vstopilo več kot 14.000 tujih državljanov, od tega je bilo več kot polovica Slovencev, je povedal glavni direktor hrvaške policije Nikola Milina.

"Po 9. maju je na Hrvaško vstopilo več kot 14.000 tujih državljanov, med njimi delež slovenskih državljanov presega 50 odstotkov. Iz Hrvaške je čez slovensko mejo odpotovalo 36.000 hrvaških državljanov," je povedal Milina za regionalno televizijo N1.

Hrvaška omogoča vstop tujih državljanov le v primeru, ko gre za "poslovni ali drugi gospodarski interes za Hrvaško ali za neodložljive osebne razloge". Od potnikov na mejnih prehodih zahtevajo ustrezno dokumentacijo o razlogih potovanja. Odprli so tudi elektronski naslov uzg.covid@mup.hr na katerem je možno dobiti pojasnila o tem, kdo lahko potuje na Hrvaško.

Konec tedna so bile na slovenskih mejnih prehodih s Hrvaško kilometrske avtomobilske kolone, potniki so tudi več ur čakali na vstop v sosednjo državo.

Milina je povedal še, da intenzivno pripravljajo aplikacijo, ki bo omogočala hitrejši vstop tujih državljanov na Hrvaško. Pojasnil je, da bi turisti lahko s pomočjo te aplikacije prijavili svoje podatke, ki bodo povezani z informacijskim sistemom policije. Tako bi pospešili običajni policijski postopek na mejnih prehodih, saj je trenutno treba podatke o vsakem posameznem potniku vnesti v informacijski sistem na mejnem prehodu.

Milina je za N1 še povedal, da se je število nezakonitih migracij na Hrvaškem v preteklih dveh mesecih znižalo za polovico v primerjavi z enakim obdobjem lani. Znova je zanikal obotožbe o domnevnem nasilju hrvaških policistov do migrantov, o katerem je prejšnji teden poročal britanski časnik Guardian.