Toplo vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom

Tako je pokazala raziskava prestižne univerze Harvard, ki je obenem Sloveniji najmanjšo ogroženost napovedala v avgustu

Konservativne ocene vpliva poletnega vremena sicer niso dovolj močne, da bi se sezonsko nadzorovalo epidemijo na večini lokacij

© Stux / Pixabay

Toplejše in bolj vlažno vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom, so potrdili v okviru študije univerze Harvard in drugih ameriških univerz. Za Slovenijo tako napovedujejo najmanjšo ogroženost zaradi koronavirusa v avgustu. Obenem pa opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe.

Strokovnjaki univerz Harvard, MIT, Connecticut in Virgina Tech so zbrali podatke o prenosu okužb in vremenu z več kot 3700 lokacij po svetu med decembrom lani in aprilom letos. S pomočjo simulacije so postavili oceno relativne ogroženosti zaradi covida-19 glede na vreme (CRW). Ta stopnja ogroženosti pa vpliva na stopnjo reprodukcije okužbe, torej na to, na koliko ljudi lahko okuženi prenese koronavirus.

Ocene ogroženosti zaradi vremena se za različne dele sveta gibljejo približno od 0,5 do 1,3. Manjša kot je ocena ogroženosti, manj verjetna je okužba z novim koronavirusom. Kot so ugotovili, na stopnjo prenosa vplivata predvsem temperatura in vlažnost zraka, dodatno pa na primer še hitrost vetra.

Raziskovalci opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe, dodajajo pa, da lahko poletje olajša oblastem zajezitev epidemije.

Na spletni strani univerze Harvard so ta teden objavili simulacijo za ves svet, ki kaže, da je sedaj v pomladanskem času na severni polobli stopnja v povprečju okoli ena, medtem ko je vrednost na južni polobli v povprečju pod ena. Z bližanjem poletju na severni polobli začenja tam vrednost padati pod ena. Ob koncu septembra pa se začenja ogroženost spet povečevati.

Glede na simulacijo je v Sloveniji grožnja covida-19 glede na vreme trenutno okoli 0,88, najnižja bo v avgustu, in sicer 0,84, potem pa bo začela spet naraščati. V novembru naj bi znova padla na 0,81, najhuje pa bo med januarjem in aprilom prihodnje leto, ko bo vrednost okoli ena.

Strokovnjaki sicer v raziskavi opozarjajo, da na stopnjo reprodukcije okužbe vreme nima velikega vpliva, torej zaenkrat ni mogoče govoriti o sezonski bolezni, in da je treba za zmanjšanje grožnje sprejemati tudi druge ukrepe. "Konservativne ocene vpliva poletnega vremena niso dovolj močne, da bi se sezonsko nadzorovalo epidemijo na večini lokacij," so opozorili.

Vreme je namreč le eden od dejavnikov, ki vplivajo na to, kako hitro se bo okužba širila. Lahko pa poletje olajša oblastem zajezitev epidemije, dodajajo.

Študija sicer še čaka na medsebojni strokovni pregled in za zdaj ni namenjena, da bi si z njo pomagali v klinične namene.