V več evropskih državah se danes odpirajo šole, restavracije in muzeji

Bazilika sv. Petra v Vatikanu bo ponovno odprta za turiste

© Wikipedia

Tako kot v Sloveniji se bodo v več evropskih državah začele odpirati šole oziroma jih bo začelo obiskovati še več otrok, ponekod pa bodo odprli tudi restavracije in bare ter muzeje. V Italiji bodo kljub temu številni lokali ostali zaprti zaradi strogih pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki jih bodo morali upoštevati.

V Italiji bodo z delom začeli frizerji, trgovine na drobno, muzeji in knjižnice, dovoljene pa bodo tudi maše. Bazilika svetega Petra v Vatikanu bo znova odprla vrata tudi za turiste.

Frizerski saloni in muzeji se bodo predvidoma odprli tudi v Belgiji, kjer se bodo v omejenem obsegu začel pouk v šolah. Najprej se tja vračajo dijaki zadnjih letnikov srednjih šol in zadnjih razredov osnovnih šol.

Srednješolci se bodo lahko vrnili v šolske klopi tudi v Grčiji, turistom pa bo znova omogočen ogled atenske akropole in drugih arheoloških najdišč.

Na Portugalskem se bodo v šole vrnili dijaki zadnjih letnikov, odpirajo pa se tudi bari, restavracije, muzeji in galerije. Restavracije in kavarne se odpirajo tudi v Severni Makedoniji in na Danskem, kjer se bodo osnovnošolcem v šolah pridružili še srednješolci.

Na Irskem naj bi danes začeli obsežnejše postopno sproščanje omejitev. Najprej se bo lahko začelo delo na prostem, dovoljeno bo druženje manjših skupin na prostem, vrata pa bodo odprle tudi nekatere trgovine.