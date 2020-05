Vrtci in šole ponovno odprti

18. maja se v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol

Otroci v vrtcu

© Borut Peterlin

Danes, 18. maja se v šolske klopi vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor naj bi se vrnila približno polovica otrok, ter fakultete in dijaški domovi, a bo treba upoštevati zaščitne in higienske ukrepe. Nadaljujejo se tudi izobraževalni programi za odrasle ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, odpirajo se višje strokovne šole ter glasbene šole.

Pouk v osnovnih šolah se danes začenja za 64.497 učencev prve triade kar je 34,4 odstotka vseh šolajočih. Ker je osnovna šola obvezna, se morajo v šolo vrniti vsi otroci, razen tistih, ki sodijo v rizične skupine. Ti bodo imeli še naprej pouk na daljavo, za njihove starše pa velja pravica, da glede izostanka v službi koristijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje.

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožile nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu ravnatelji zagotavljajo, da bodo skušali upoštevati vsa.

Pouk v šolah bo za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico. Učne skupine bodo manjše, zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati.

Skupine bodo manjše tudi v vrtcih, kjer je priporočeno, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem, a pri tem odsvetujejo uporabo zunanjih igral. Otroci si ne bodo smeli deliti igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.