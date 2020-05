Popravek

Spoštovani odgovorni urednik, zastopam prof. dr. Rudolfa Hoehn Sarica, ki je upravičenec do denacionalizacije za premoženje Radenske in dedič po dr. Anteju Šariću, lastniku zdravilišča Radenci, ki ga je gestapo ustrelil kot talca 5. aprila 1945 zaradi tega, ker je zdravil partizane. Pooblastilo je priloženo temu dopisu.

Prof. dr. Rudolf Hoehn Saric uveljavlja na podlagi Zakona o medijih svojo pravico do popravka. V članku z naslovom Tito vs. Leljak, ki ga je na spletni strani revije Mladina objavila avtorica Pia Nikolič dne 18. 5. 2020 (dostopen na spletni strani https://www.mladina.si/198442/tito-vs-leljak/) je glede dr. Anteja Šarića zapisano: »Njegovi potomci so od leta 1993 namreč še vedno v postopku denacionalizacije in zahtevajo vračilo velikega premoženja, ki vključuje tudi Radensko. Leljak naj bi se z njegovimi potomci že pred leti srečal v New Yorku, se tam dogovoril, da bo družina odstopila razpadajoče vile in drugo premoženje v upravljanje občini, v zameno pa naj bi Ante Šarić postal častni občan in po njem naj bi poimenovali eno od ulic.« Noben član družine Hoehn Saric se ni nikoli srečal ali pogovarjal ne ustno niti na katerikoli drug način z Leljakom v New Yorku, ne kje drugje, ne pred leti ne sedaj, ne v zadevi vračila premoženja, ne v kateri drugi zadevi.

Če je članek dejansko sestavila Pia Nikolič, se pojavlja vprašanje, zakaj ni v skladu z Novinarskim kodeksom preverila točnost informacije o sestanku družine Hoehn Saric z Leljakom v New Yorku že pred leti, tako se ni izogibala napakam (točka 1 kodeksa). Prav tako se pojavlja vprašanje, zakaj se ni izognila osebno žaljivemu predstavljanju podatkov, saj je trditev, da »bo družina odstopila razpadajoče vile in drugo premoženje v upravljanje občini, v zameno pa naj bi Ante Šarić postal častni občan in po njem naj bi poimenovali eno od ulic«, objektivno žaljiva, ker nakazuje vračanje nezakonito odvzetega premoženja na način, ki ni predviden po pravu. Prav tako se pojavlja vprašanje, zakaj Pia Nikolič ni pridobila odziva družine, ki jo te informacije zadevajo. Ker je napisala, da še poteka postopek denacionalizacije, bi lahko na upravni enoti v Gornji Radgoni, ki je pristojna za Radence, dobila podatke, ki jih potrebuje za možnost kontaktiranja in pridobitev odziva družine. Če pa je Pia Nikolič pisala na podlagi nepotrjenih informacij ali govoric, bi pa po točki 5 novinarskega kodeksa morala na to opozoriti, kar pa ni storila.

Ta popravek v skladu s 27. členom Zakona o medijih objavite na isti strani in na istem mestu kot članek z naslovom Tito vs. Leljak, tako v tiskani kot spletni izdaji.

Z dolžnim spoštovanjem,

Jorg Sladič