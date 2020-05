Tisoč kosov obutve, ki jih je naplavilo morje

Na Hvaru živeči nizozemski umetnik Mark Boellaard je razstavil 1000 kosov obutve, ki jih je zbiral v zadnjih dveh letih na plažah otoka

Razstava 1000 Pepelk na Hvaru

Na osrednjem trgu mesta Hvar na dalmatinskem otoku, je v soboto mimoidoče presenetila nenapovedana razstava 1000 Pepelk. Na Hvaru živeči nizozemski umetnik Mark Boellaard je razstavil 1000 kosov obutve, ki jih je zbiral v zadnjih dveh letih na plažah otoka. Z umetniško instalacijo je opozoril na onesnaženje okolja in potrebo po recikliranju.

Edinstvena zbirka čevljev na priljubljeni Pjaci, ima močno vizualno, ekološko in emotivno sporočilo, vsak kos obutve pa ima tudi svojo zgodbo. Pepelke kličejo k prebujenju, spodbujajo k razmišljanju in upajo na spremembe, je ob razstavi sporočilo združenje Platforma Hvar, ki se posveča obogatitvi družbeno-kulturnega življenja mesta in otoka.

Z razstavo želi opozoriti na težave, povezane z odpadki, izpostavlja pa tudi reciklažo in vrnitev uporabne vrednosti odpadkom.

Na svoji facebook strani so objavili tudi fotografije in video posnetke razstave, ki so jo odstranili po nekaj urah, saj ni bila prijavljena. Razstava je vzbudila precejšnje zanimanje prebivalcev, ki so med drugim ugibali, ali je več levih ali desnih čevljev.

V želji, da bi umetnikova sporočila dosegla širše občinstvo, je v načrtu potujoča razstava 1000 Pepelk, ki pa bo zaradi epidemioloških ukrepov zaenkrat le virtualna. Prizadevajo si tudi, da bi hvarska razstava zaživela še v obliki razglednice.