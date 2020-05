Trajna zamrznitev financiranja Svetovne zdravstvene organizacije

Donald Trump je zagrozil, da bo trajno zamrznil financiranje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Donald Trump

© flickr.com

Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bo trajno zamrznil financiranje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), če v naslednjih 30 dneh ne bo poskrbela za znatne spremembe v svojem delovanju. Washington je že sredi aprila prekinil plačila WHO, Trump pa organizacijo obtožuje, da je kitajska lutka in da je zatajila v pandemiji novega koronavirusa.

V ponedeljek je Trump na Twitterju objavil pismo generalnemu direktorju WHO Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu, v katerem je opozoril na pomanjkljivosti, ki jih je organizacija po njegovi oceni zagrešila v pandemiji. Med drugim je poudaril, da je ignorirala pojav novega virusa in da je preblizu Kitajski.

"Če se WHO v 30 dneh ne bo zavezala k znatnim izboljšavam, bom začasno ameriško prekinitev financiranja spremenil v trajno in razmislil o nadaljevanju članstva v organizaciji".

"Jasno je, da so vaše napake in napake vaše organizacije v odgovoru na pandemijo svet zelo veliko stale. Edina pot za WHO je, da dokaže neodvisnost od Kitajske," piše v pismu.

"Če se WHO v 30 dneh ne bo zavezala k znatnim izboljšavam, bom začasno ameriško prekinitev financiranja spremenil v trajno in razmislil o nadaljevanju članstva v organizaciji", je še zapisal Trump.

ZDA so leta 2019 za WHO prispevale 400 milijonov dolarjev, kar je okoli 15 odstotkov proračuna organizacije. Letos so že plačali 58 milijonov dolarjev, kar predstavlja polovico zneska za leto 2020. Poleg tega vsako leto prispevajo več sto milijonov dolarjev v obliki prostovoljnega financiranja za programe, kot so boj proti tuberkulozi, HIV-u in hepatitisu.

V Ženevi se je v ponedeljek začelo letno zasedanje skupščine WHO, ki letos poteka preko videokonference. Na njem je generalni direktor WHO sporočil, da bo sprožil neodvisno preiskavo o odgovoru WHO in njenih članic na pandemijo novega koronavirusa.