Nova različica filmske klasike Brazgotinec

Novi film studia Universal Pictures bo uporabil prvine prvih dveh filmov, dogajanje pa bo postavljeno v Los Angeles

Brazgotinec (1983)

Režiser Luca Guadagnino se bo tokrat lotil režije nove različice kultne gangsterske drame Brazgotinec, v kateri je leta 1983 blestel Al Pacino. Pri režiji dolgo pričakovane posodobljene priredbe filma bo uporabil scenarij, ki sta ga napisala brata Joel in Ethan Coen (Veliki Lebowski, Barton Fink, Ni prostora za starce). Guadagnino je zaslovel z romantično dramo Pokliči me po svojem imenu, ki je leta 2018 osvojila oskarja za najboljši prirejeni scenarij, nominirana pa je bila tudi v kategoriji najboljši film in najboljšega igralca v glavni vlogi.

Filmska zgodba o priseljencu v ZDA je bila že večkrat upodobljena v filmu, med drugim leta 1932 in leta 1983, ko jo je predelal režiser Brian De Palma, bila pa je tudi cela vrsta nerealiziranih poskusov. Pred bratoma Coen so scenarij med drugim pisali že Gareth Dunnet-Alcocer, Jonathan Herman in Paul Attanasio, studio Universal Pictures pa je film napovedoval že leta leta 2011.

oClFiO7LMkc

Izvirno različico iz leta 1932, je režiral Howard Hawks, v glavni vlogi pa je nastopil Paul Muni kot italijanski priseljenec v Chicagu. Film iz leta 1983, ki je nastal po scenariju Oliverja Stona, pa je ponujal zgodbo kubanskega begunca Tonyja Montane, ki se povzpne na sam vrh mafije v Miamiju, dokler se naposled ne ujame v lastno past zasvojenosti in neizbežne smrti. V vlogi Montane je blestel Al Pacino, ob njem pa sta zaigrali tudi Michelle Pfeiffer in Mary Elizabeth Mastrontonio.

7pQQHnqBa2E

Novi film studia Universal Pictures bo uporabil prvine obeh filmov, dogajanje pa bo postavljeno v Los Angeles, piše filmska revija Variety.

MJH0qZ561Vo