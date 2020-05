Zmagovalci

Oblastniki so nam v preteklih tednih na vse mogoče načine vsiljevali primerjavo pandemije z osamosvojitveno vojno in obdobjem po njej. Morda pa je primerjava umestna.

Zakaj na izpostavljenem položaju uradnega govorca vlade vztraja Jelko Kacin kljub vsem mladim, šolanim, v globalizaciji zraslih komunikologih in piarovcih, ki jih v Sloveniji mrgoli in ki bi komunikacijo lahko vodili na zaupanju, tako kot v Avstriji in drugih državah, ne pa na strašenju, grožnjah in aroganci?

© Borut Krajnc

Oblastniki so nam v preteklih tednih na vse mogoče načine vsiljevali primerjavo pandemije z osamosvojitveno vojno in obdobjem neposredno po njej: simbolno s Cankarjevim domom kot osrednjo komunikacijsko točko, z vojaškim besednjakom in z manipulacijo o »izrednih razmerah« (čeprav niso bile razglašene izredne razmere, pač pa pandemija). Ne nazadnje pa tudi z napeljevanjem k denuncianstvu in iskanju »notranjih sovražnikov« (najbolj na udaru so »tujci« iz drugih občin, na prvem mestu Ljubljančani).