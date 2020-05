»V osveženem novoreku se temu bojda pravi vojna z mediji«

Tadej Košmrlj, novinar, dnevni urednik in voditelj na Valu 202

S sodelavko Uršulo sva sredi novembra v petkovi jutranji rubriki Jezikanje na Valu 202 analizirala »šarcizme«. Pač, res se je nabrala kopica metaforičnih bravur tedanjega premiera, ki so se nama zdele vredne jezikovne obravnave, pri čemer sva se zavedala, da je manjšinska vlada precej škripajoča, premier pa v najini rubriki ne bo slišati kot najspretnejši retorik na svetu. Ampak – saj smo neodvisen, javni medij in sami presojamo, kaj se nam zdi vredno obravnave. In sva, kljub pomislekom o slabem tajmingu, pripravila oddajo. Odziv je bil ogromen, negativnih komentarjev tako rekoč ni bilo, čeprav si predstavljam, da Šarec, če je naletel na kako skrčko v klipingu, med branjem gotovo ni užival.