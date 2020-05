»V nekem trenutku se mi je zazdelo, da sem sredi podivjane drhali, ki me namerava linčati.«

Jelena Aščić je voditeljica in urednica oddaje Tednik

Že od mojih televizijskih začetkov so na RTV prihajale pritožbe zaradi mojega neslovenskega priimka. A le občasno in od posameznikov, tako da se s tem nisem obremenjevala. Organizirane pogrome na družbenih omrežjih, predvsem na Twitterju, pa sem začela doživljati leta 2015. Takrat so ti pogromi tekli vzporedno s potezami novega vodstva RTV. Najprej so me brez razloga in brez pojasnila čez noč umaknili z Dnevnika, me s tem, ko sem za to izvedela na hodniku, ponižali in degradirali, nameravali so me celo popolnoma odstraniti iz informativnega programa ter me premestiti v takrat še neobstoječo oddajo Halo TV, v kateri bi sprejemala telefonske klice gledalcev. Nikakor ne zaničujem nobenega dela, a vendarle sem za svoje novinarsko delo prejela nagrado Društva novinarjev za raziskovalno novinarstvo, priznanje RTV za posebne dosežke, viktorja za najboljši dokumentarni film in bila še večkrat nominirana za različne novinarske in medijske nagrade.