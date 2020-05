Cenzura na javnem radiu

V središču afere je pesem Your Pain is Better than Mine (Tvoja bolečina je boljša od moje) poljskega rock glasbenika Kazika

Kazik

Na Poljskem se javna radiotelevizija sooča z obtožbami o cenzuri. matere. V središču afere je direktor tretjega radijskega programa Tomasz Kowalczewski, ker je s prvega mesta tedenske lestvice uspešnic umaknil do vlade kritično pesem. Več priznanih glasbenikov je zato prepovedalo predvajanje svojih skladb na tem programu, zapustilo ga je tudi več sodelavcev. Direktor je pred zasedanjem odbora zgornjega doma parlamenta obtožbe o cenzuri zanikal.

Gre za pesem Your Pain is Better than Mine (Tvoja bolečina je boljša od moje) poljskega rock glasbenika Kazika, ki namiguje na Jaroslawa Kaczynskega, vodjo vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je aprila obiskal materin grob, čeprav je bilo pokopališče zaradi pandemije novega koronavirusa zaprto.

Na podlagi spletnega glasovanja se je pesem uvrstila na prvo mesto, po objavi lestvice pa je bila na četrtem mestu. Predstavniki radia so med drugim dejali, da pesem sploh ne bi smela biti na voljo za glasovanje in da ni prejela dovolj veljavnih glasov za uvrstitev na prvo mesto.

Zaradi tega so radio zapustili številni sodelavci. Eden od njih je objavil sms, ki mu ga je direktor programa Kowalczekwski poslal noč po objavi lestvice. V njem je zapisal, naj poskrbi, da "pesem, o kateri sva govorila", ne bo predvajana. Za TVN24 je Kowalczewski zatrdil, da ni mislil na omenjeno pesem Kazika, ni pa pojasnil, za katero naj bi šlo.

Na zasedanju senatnega odbora sta tako Kowalczewski kot izvršna direktorica Poljskega radia Agnieszka Kaminska zanikala, da je direktorjevi odločitvi botrovalo vmešavanje politike, zato je odbor, ki ga vodi opozicijski senator, sprejel sklep z zahtevo po njuni odstavitvi.

Poljski minister za kulturo Piotr Glinski je izrazil zaskrbljenost zaradi slabega kriznega upravljanja na radiu, umik pesmi s prvega mesta pa je označil za absurd, saj da pesmi ne gre umikati, "ker nam ni všeč njihova vsebina".

Wojciech Mann, ikona poljskega glasbenega novinarstva, ki je s tretjega programa Trojka odšel marca, je PiS obtožil, da v javnih medijih ustvarja okolje podrejanja političnim predstavnikom.