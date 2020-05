Na pogrebih brez pevcev in kropljenja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na pogrebih med drugim odsvetuje prisotnost pevcev in uporabo kropilnika z blagoslovljeno vodo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na pogrebih med drugim odsvetuje prisotnost pevcev in uporabo kropilnika z blagoslovljeno vodo. Če bodo pevci vseeno prisotni, naj se med njimi in svojci zagotovi največja možna razdalja. Odsvetujejo tudi izražanje sožalja z rokovanjem in objemanjem.

Po trenutnih priporočilih za pogrebno in pokopališko dejavnost se pogrebne slovesnosti lahko udeleži le toliko ljudi, kot ji dovoljuje omejitev vlade, to je največ 50 ljudi. V primeru večjega števila pogrebov na NIJZ svetujejo, naj med pogreboma mineta vsaj dve uri, poskrbijo pa naj tudi za ustrezno razkuževanje in čiščenje prostorov.

Pred vstopom v mrliško vežico si morajo svojci razkužiti roke in vzdrževati ustrezno razdaljo, izjema so člani istega gospodinjstva. Vanjo naj vstopajo posamezno, v njej pa se zadržujejo le toliko časa, kot je nujno potrebno, roke pa naj si razkužijo tudi ob izstopu iz mrliške vežice.

Na inštitutu še poudarjajo, da morajo biti tako izvajalci kot svojci zdravi in brez znakov okužbe dihal, kot so nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu ter mišicah.

V primeru, da je bil pokojnik okužen s koronavirusom ali pa se sumi na okužbo, morajo pri prevozu in pokopu pogrebniki upoštevati pravilnik, ki določa pogoje pokopa posmrtnih ostankov oseb, umrlih za nalezljivo boleznijo.