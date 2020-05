Nova srhljivka dvojca Clinton-Patterson

Po knjigi Kje je predsednik?, bosta Bill Clinton in James Patterson izdala novo z naslovom The President's Daughter

James Patterson in Bill Clinton

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton in eden najbolj priljubljenih piscev kriminalk James Patterson, bosta po knjigi Kje je predsednik? (2018) ponovno združila moči. Skupaj bosta napisala novo politično srhljivko z naslovom The President's Daughter, ki naj bi v ZDA izšla junija leta 2021. V njej bo nastopil nekdanji predsednik, ki po porazu na volitvah upa na to, da se bo umaknil iz javnega življenja, a ga ugrabitev njegove hčere prisili, da se ponovno aktivira. Ob pripravi na novo izdajo je Patterson na twitterju zapisal, da je bilo zanj sodelovanje s Clintonom vrhunec kariere, zato se veseli ponovnega sodelovanja z nekdanjih ameriškim predsednikom.

Prva knjiga dvojca Clinton-Patterson Kje je predsednik?, ki je v slovenščini izšla pri Mladinski knjigi v prevodu Tee Mejak, je bila prodana v več kot treh milijonih izvodov. V trilerju Združenim državam Amerike grozi teroristični napad, zato v Washingtonu zavladata negotovost in strah. Govori se o kibernetskem napadu in izdajalcu v predsednikovem kabinetu. Med osumljenimi je tudi sam predsednik Duncan, karizmatični vojni junak. Čaka ga bitka s časom, zato mu ne preostane drugega, kot da se reševanja krize loti na lastno pest…

"Če se pri pisanju združita eden uspešnejših piscev kriminalk in trilerjev, vsaj po nakladah, in nekdanji ameriški predsednik, pričakujemo nič manj kot pikanten vpogled v zakulisje vladanja, v skrivnosti dvora. In res: že na začetku mora predsednik, nekdanji vojni heroj in ujetnik, ki je v Iraku prestal vse mogoče šikane okrutnežev in o tem skromno molči, odgovarjati pred preiskovalci, ki hočejo doseči odpoklic zaradi njegovih zvez z islamskimi teroristi. Vendar mu v nekem hipu prekipi in zakolne, njegovi pa si snamejo lasulje in preobleke, saj je bila to samo vaja za nastop pred preiskovalno komisijo, ki zbira dejstva za odpoklic", je v Mladini zapisal Matej Bogataj.

Bill Clinton je izdal že več knjig, med njimi tudi knjigo spominov Moje življenje, ki je izšla leta 2004, po koncu njegovega predsedniškega mandata. Njegova hči Chelsea Clinton je medtem napisala več otroških knjig.

Patterson je eden najbolj priljubljenih avtorjev kriminalk, ki se je znašel tudi na vrhu Forbesove lestvice najbolj prodajanih avtorjev. Najbolj poznan je po knjigah o detektivu in psihologu Alexu Crossu.